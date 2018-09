May: Vi skal forberede os på ikke at nå en aftale med EU

London. Den britiske premierminister, Theresa May, siger i en bitter tale på direkte tv, at Storbritannien må forberede sig på, at der ikke bliver nogen aftale med EU, når landet træder ud af det europæiske samarbejde om et halvt år.

Hendes tale kommer dagen efter, at hun på et EU-topmøde i den østrigske by Salzburg med klare ord fik at vide, at hendes plan om et fremtidigt samarbejde mellem EU og Storbritannien ikke har en chance.

May siger, at EU ønsker at beholde den britiske provins Nordirland i den europæiske toldunion og dermed skabe en grænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

- Det vil vi aldrig acceptere, siger hun.

/ritzau/