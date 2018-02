May ønsker EU-sikkerhedstraktat inden 2019

Når Storbritannien har forladt EU, er det nødvendigt med en sikkerhedsaftale mellem parterne.

»Vi vil gerne fortsætte og bringe samarbejdet med EU videre, når vi træder ud,« sagde den britiske premierminister, Theresa May, lørdag.

Hun understregede, at en aftale om sikkerhed skal respektere briternes suverænitet.

Her tænker May i første omgang på EU-Domstolen, som i fremtiden efter briternes ønske ikke længere skal have jurisdiktion i Storbritannien.

En af Mays opfordringer lyder, at briternes farvel til den europæiske domstol ikke må betyde, at det bliver mere vanskeligt at "udvise mistænkte terrorister" og at dele informationer.

/ritzau/dpa