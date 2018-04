May i løbende kontakt med Trump og Macron om Syrien

Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at hun senere tirsdag vil tale med USA's præsident, Donald Trump, om et formodet kemisk angreb i Syrien.

»Jeg fortsætter løbende drøftelser med vore allierede og partnere. Jeg talte med den franske præsident, Emmanuel Macron, i morges, og jeg taler med præsident Trump senere i dag,« siger den britiske premierminister.

Hun siger, at hun senere tirsdag indkalder et møde i det britiske sikkerhedsråd om Syrien.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Storbritannien vil gå sammen med USA, hvis amerikanerne beslutter sig for yderligere militære operationer i Syrien, afviste May at svare direkte.

»Vi mener, at de, der er ansvarlige, bør stå til regnskab,« siger hun.

»Angrebet, som skete i Douma, var et barbarisk angreb. Det er klart, at vi arbejder intenst sammen med vore allierede og vore partnere for at danne os et billede af, hvad der skete.«

I Syrien er regeringsstyrkerne og deres allierede i forhøjet alarmberedskab. Der er taget visse forholdsregler på militærbaser og militære stillinger mange steder i landet.

Styrkerne frygter et amerikanskledet angreb som reaktion på det øjensynlige kemiske angreb i Syrien, sige overvågningsgrupper i landet.

Forholdsreglerne er også blevet truffet på baggrund af et israelsk angreb mod en syrisk luftbase mandag, hvor adskillige iranere blev dræbt.

En højtstående iraner, som besøgte Syrien tirsdag, siger, at der vil komme en reaktion på dette angreb.

