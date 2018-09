Mauretansk valg er vigtig styrkeprøve for mangeårig leder

Nouakchott. Vælgerne i det vestafrikanske land Mauretanien går lørdag til stemmeboksene for at sætte deres krydser ved et tredobbelt valg.

Der er således tale om valg til både den lovgivende forsamling samt til kommuner og regioner. Valget anses som en vigtig styrkeprøve for den siddende præsident, Mohamed Ould Abdel Aziz.

Den 61-årige leder kom til magten ved et kup tilbage i 2008 og er siden blevet valgt til præsident i 2009 og senest i 2014.

Af oppositionen og ngo'er er han ofte blevet beskyldt for at overtræde basale rettigheder. Blandt andet i forbindelse med anholdelsen af en tidligere senator og tilbageholdelsen af en internetblogger.

Mauretaniens forfatning siger, at en præsident ikke kan stille op som kandidat en tredje gang. Men den lov mistænker modstandere ham for at se stort på, når der er præsidentvalg i midten af næste år.

Aziz selv har dog annonceret, at han til den tid træder tilbage.

Militært personale afgav allerede fredag deres stemmer for at kunne bruge lørdagen på at stå for sikkerheden ved valgstederne.

I alt 1,4 millioner personer er stemmeberettigede i landet, der består af store dele ørken og øde landskab.

Stemmeboksene åbner klokken syv lørdag morgen lokal tid og lukker 12 timer senere. De første resultater forventes ikke før midt i næste uge, og der kommer ikke til at være nogen internationale valgobservatører til stede.

Ved det seneste parlaments-, regional- og kommunalvalg i Mauretanien boykottede oppositionen valget.

Det sker ikke denne gang, hvor hele 98 partier er på valgsedlen.

Og FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer landet til at få afviklet et "fredeligt" og "troværdigt" valg.

- Han (Guterres, red.) opfordrer alle partier til at respektere loven og til at sikre, at mauretaniernes menneskerettigheder bliver overholdt, lyder det fredag i en udtalelse fra FN.

/ritzau/AFP