Matematikere finder 23 millioner cifre langt primtal

København. Det er ikke meget mere end et år siden, at matematikere sidste gang opdagede et primtal, der var større end det, man troede var verdens længste.

Kort efter jul fandt man et endnu længere et. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Primtallet er 23 millioner cifre langt og bliver derfor ikke gengivet her. Men ifølge The Guardian kendes det som M77232917.

Et primtal er et tal, der kun kan divideres med sig selv og et, hvis man vil nå frem til et helt tal uden decimaler.

Den nyeste primtalsrekord er omkring en million cifre længere end den hidtidige rekord, skriver The Guardian.

Den nye rekordholder er samtidig et såkaldt Mersenne primtal. Talgruppen er opkaldt efter den franske munk Marin Mersenne fra 1600-tallet.

Et Mersenne-primtal er et primtal som alle andre, men opfylder desuden det krav, at det kan opnås ved at fordoble et tal et tilstrækkelig antal gange, før man trækker et fra.

Den nye rekordhold var det 50. nummer af den slags nogensinde opdaget, skriver den britiske avis.

Da man i 2016 fandt det dengang højeste primtal, skrev Videnskab.dk, at det ville tage over et år uden søvn at tælle til det.

Primtal bruges blandt andet til kryptering og koder såsom pinkoder til dankort.

Jagten efter et længere primtal fortsætter dog. Der er en præmie på omkring en million kroner til den første, der finder et primtal på mindst 100 millioner cifre, har Videnskab.dk tidligere skrevet.

/ritzau/