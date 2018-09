Masseomskæringer i Burkina Faso sender 50 piger på hospitalet

Omkring 50 piger, herunder nogle helt ned til fireårsalderen, behandles nu på hospitaler i Burkina Faso, efter de er blevet ufrivilligt omskåret.

To kvinder er sammen med nogle af pigernes slægtninge blevet arresteret. Ikke alle de omskårne piger er blevet fundet endnu oplyser Minister for kvinderettigheder, Laurence Marshall Ilboudo, til BBC.

Proceduren har angiveligt fundet sted i Kaya-regionen, der ligger nordøst for hovedstaden, Ouagadougou. NGOen Voix de Femmes (Kvinders stemmer), der driver et center i udkanten af hovedstaden for overlevende, har meldt ud, at de har hjulpet fem piger, mens mange andre er blevet bragt til lokale hospitaler.

FGM er den engelske betegnelse for kvindelig omskæring. Det står for Female Genital Mutilation, der betyder lemlæstelse af kvindelige kønsdele.

Mange dør af den ulovlige praksis

I tirsdags meddelte flere anti-omskærings forkæmpere i Somailia, at en tredje pige var død mindre end en uge efter at være blevet omskåret i Puntland-regionen. Suheyra Qorane Farah og hendes søster Zamzam blev omskåret. De forblødte begge voldsomt og gik i koma. Zamzams er i bedring, men Suheyra kom sig ikke. Hun fik stivkrampe og døde den 17. september.

Hun døde kort efter de to søstre Aasiyo og Khadijo Farah Abdi Warsame i en alder af ti og elleve år døde sidste uge i Somalia. Den somaliske regering meddelte for nylig, at de første retsforfølgelser for kvindelig omskæring bliver sat i værk efter endnu en 10-årig piges død, men der er kun sket små fremskridt mange steder i Østafrika.

FGM har været ulovligt i Burkina Faso siden 1996, hvilket gjorde det til et af de første afrikanske lande, der forbød praksissen. Ifølge UNICEFs børneagentur er tre fjerdedele af kvinderne mellem 15-49 år omskåret. Langt de fleste mennesker er modstandere af kvindeomskæring, siger Unicef til The Guardian.

Jean-Paul Murunga, Programofficer med ansvar for at stoppe skadelige praksisser i NGOen Equality Now, sagde at omskæringerne nu målrettes yngre piger, fordi de er mindre tilbøjelige til at rapportere det.

»Tidligere blev piger skåret i en ældre alder i løbet af teenageårene, men nu er alderen faldet, fordi en pige på 13 år er melde det til myndighederne,« sagde han til The Guardian.

Skoleprogrammer, der uddanner eleverne om farerne ved FGM, gør det lettere for de unge at rette henvendelse til deres lærere for at få hjælp.

Men flere velgørende organisationer frygter, at flere omskærere og ofrenes familier i stigende grad vil krydse grænsen til Mali, hvor der ikke er nogen lov på området eller Elfenbenskysten, hvor loven findes, men ikke håndhæves så hårdhændet. For at undgå at blive opdaget er mange der praktiserer kvindeomskæring, også gået væk fra gruppeceremonier. Individuel opskæring privat er blevet mere almindeligt, for at det kan gøres i hemmelighed, meddeler velgørenhedsorganisationen 28 Too Many til The Guardian.

Det sker i hele landet

FGM praktiseres på tværs af alle regioner, etniske grupper og religioner i Burkina Faso. Det er mest almindeligt i landdistrikter, hvor ustabilitet ofte forhindrer borgerrettighedsgrupper eller anden hjælp i at nå frem, forklarede Jean-Paul Murunga til The Guardian.

»I tættere bebyggede områder er tallene meget lavere. Det skyldes at infrastrukturen er bedre, politiet er lettere at få fat på og går mere proaktivt til problemet,« tilføjede han.

FGM er blevet mindre udbredt i Burkina Faso, men antallet af retsforfølgelser er fortsat lavt. »Regeringen har ikke budgetteret tilstrækkeligt til at uddanne folk, samt anholde og retsforfølge folk, der stadig praktiserer den skadelige kultur,« sagde Jean-Paul Murunga.

»Det har betydet, at en stor del af arbejdet er blevet overladt til organisationer i civilsamfundet, som heller ikke ligefrem vælter sig i ressourcer.«

Mellem januar og juni 2017 blev 51 personer, herunder både gerningsmænd og medskyldige, retsforfulgt for at udføre FGM på 49 piger.

En sag, hvor 30 piger blev skåret, førte til anholdelsen af ​​en omskærer samt 14 andre, herunder familiemedlemmer, der havde hjulpet eller undladt at rapportere forbrydelsen. Omskæreren blev dømt til fire års fængsel.

Jean-Paul Murunga sagde, at han håber, at gerningsmændene i sagen i Kaya bliver retsforfulgt og fængslet: »Dette vil sende et stærkt signal til samfundet om, at denne praksis er og forbliver forbudt. Det er ulovligt og kriminelt.«