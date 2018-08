Maskerede mænd har antændt og vandaliseret over 80 biler i Sydsverige i nat

Over 80 biler er antændt og vandaliseret i Sydsverige

Over et halvt hundrede køretøjer er mandag aften sat i brand i Göteborg og andre byer i det sydvestlige Sverige. Desuden har 35 biler været udsat for hærværk. Øjenvidner har set maskerede unge løbe fra stederne.

- Jeg så tre-fire sortklædte drenge. En af dem kastede en molotovcocktail mod en bil. Så lød der er et højt brag, siger en borger i Göteborg til avisen GT.

På sociale medier er der lagt fotografier og videoer ud, som viser biler i brand flere steder i Göteborg og i Trollhättan lidt længere mod nord. Flere sortklædte skikkelser, som sætter ild til biler, ses også.

Oskar Forsberg, der er journalist på det svenske medie Aftonbladet, har fx lagt dette billede ud:

Svartklädda personer tände eld på bilar i Göteborg. Polisen: ”Går inte att utesluta att det är organiserat” @Aftonbladet #Göteborg https://t.co/gvcxocZ8Dp pic.twitter.com/M0CHIMoxcW — Oskar Forsberg (@oskar_forsberg) 13. august 2018

Mens svenske Expressen har delt flere billeder og en video af adskillige biler i brand:

FILMEN: Här slår gänget till – tänder eld på bilarnahttps://t.co/F704NiaRZK pic.twitter.com/1uly6PiNih — Expressen (@Expressen) 13. august 2018

Kort efter midnat oplyser politiet, at alle brande er slukket.

De første anmeldelser om antændte biler kom ved 21-tiden. Redningstjenesten i Göteborg oplyser, at den ved 22-tiden havde modtaget omkring 20 alarmopkald om brande.

- Det er hovedsageligt køretøjer, som har været sat i brand. Personbiler, nogle lastbiler, campingvogne, siger Johan Eklund fra redningstjenesten.

- Det er omkring 60 biler, som er antændt eller vandaliseret, og vi har fundet flere sten og kanonslag, sagde Claes Dahlström, politiinspektør i Göteborg, sent mandag aften.

Antallet af udbrændte biler i Göteborg-området er siden ændret til cirka 50, mens omkring 35 andre køretøjer er beskadiget som følge af hærværk.

I Trollhättan er seks biler totalskadet af flammer. En større gruppe på cirka 40 personer menes at stå bag. Gruppen blokerede også veje og kastede sten mod politiet.

- Af erfaring ved vi, at den her slags brande oftere sker ugen før skolestart end i andre uger. Men det er klart, at når så meget sker lige efter klokken 21, så kan vi ikke udelukke, at det noget, som er sat i gang over internettet, siger Ulla Brehm, talsmand for politiet i regionen.

I Malmø og Helsingborg er biler også sat i brand mandag.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer. Politiet har ikke foretaget anholdelser i forbindelse med sagerne, men har identificeret flere mistænkte.

/ritzau/TT

FN: Op mod 30.000 IS-krigere er fortsat i Syrien og Irak

Der er op mod 30.000 medlemmer af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tilbage i Syrien og Irak. Og bevægelsens globale netværk udgør en stigende trussel. Det konkluderer en ny FN-rapport, skriver nyhedsbureauet AP.

Til trods for at IS er nedkæmpet i Irak og store dele af Syrien, er det sandsynligt, at en "hemmelig version" af den militante bevægelses kerne vil overleve i begge lande, lyder det i rapporten.

Det kan lade sig gøre, fordi IS fortsat har stærke støtter i både Afghanistan, Libyen, Sydøstasien og Vestafrika.

Rapporten er udarbejdet til FN's Sikkerhedsråd af en række eksperter, der fører tilsyn med sanktionerne mod IS og al-Qaeda.

Mens mange IS-krigere og højtstående medlemmer er blevet dræbt, og mange krigere og sympatisører er flygtet fra konfliktzonerne, er der fortsat mange IS-medlemmer tilbage i begge lande.

FN-rapporten estimerer, at der er mellem 20.000 og 30.000 IS-medlemmer fordelt nogenlunde ligeligt i Irak og Syrien. Flere tusind af dem er militante støtter fra andre lande, lyder vurderingen.

Nogle er engageret i militær aktivitet, mens "andre skjuler sig i sympatiserende lokalsamfund og urbane områder", lyder det i rapporten.

Islamisk Stat erobrede i 2014 store dele af Irak og Syrien. Da gruppens territorium var størst, strakte det sig fra Aleppo i Syrien til nord for den irakiske hovedstad Bagdad.

Mens store dele af IS' fysiske kalifat siden er blevet ødelagt, har bevægelsen transformeret sig til et "terrornetværk".

Alligevel er IS' kontrol fortsat opretholdt, ligesom Abu Bakr al-Baghdadi stadig fungerer som leder til trods for meldinger om, at han skulle være såret.

Også al-Qaedas globale netværk viser en stærk overlevelsesevne, konkluderer rapporten.

I lande som Somalia, Yemen, det sydlige Asien og Sahel-regionen i Afrika er al-Qaeda endnu stærkere end IS.

/ritzau/

Amerikaner styrter fly ned i eget hjem efter skænderi

En 47-årig mand fra den amerikanske delstat Utah mistede tidligt mandag lokal tid livet, da han kort tid efter et voldsomt skænderi med sin kone valgte at flyve et lille fly ind i deres fælles hjem.

Manden, Duane Youd, døde i flystyrtet, mens hans kone og et barn, der befandt sig inde i huset, begge overlevede. Det til trods for at store dele husets to etager stod i flammer efter flystyrtet.

Det er endnu uvist, om barnet er relateret til manden.

Ifølge det lokale politi tilhørte det lille fly mandens arbejdsgiver. Politiet mener også, at det var med vilje, at han styrtede ned i sit eget hus.

Duane Youd var søndag klokken 19.30 lokal tid blevet anholdt af politiet.

Det skete, efter at vidner havde set ham overfalde sin kone i forbindelse med et skænderi. Han og konen havde begge drukket alkohol og var taget ud til en nærtliggende kløft for at diskutere deres problemer.

Senere søndag aften betalte manden kaution og blev løsladt. Han ankom til sit hjem omkring midnat, hvor han tog afsked med politiet.

Ikke lang tid efter lettede han med et fly fra Spanish Fork-Springville-lufthavnen cirka 25 kilometer fra sit hjem.

Selve styrtet skete omkring klokken 2.30 natten til mandag.

Billeder fra episoden viser et lille hvidt, smadret fly i forhaven til huset. Ved siden af ligger en bil, der er blevet vendt på hovedet.

Det er den anden bizarre flyhændelse i USA inden for få dage.

Så sent som lørdag stjal en ansat i et flyselskab et fly fra Alaska Airlines i byen Seattle på USA's vestkyst.

Videoer fra episoden viste, hvordan to jagerfly fulgte det kaprede passagerfly, der lavede stuntlignende manøvrer og på et tidspunkt fløj på hovedet. Flyet styrtede ned på Ketron Island syd for Seattle.

Piloten om bord var en 29-årig mand, der formodes at have været selvmordstruet. Han omkom i styrtet.

/ritzau/AP