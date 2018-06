Mary: Uddannelse kan skabe en bæredygtig verden

Uddannelse er ikke et privilegie. Det er en menneskeret.

Bliver denne menneskeret også tildelt alle verdens kvinder, kan det skabe en mere bæredygtig verden, siger kronprinsesse Mary onsdag, da hun holder tale til European Development Days i Bruxelles.

- For længe har vi levet på en måde, som har drænet denne verden. Vi skal sikre fremtiden for den verden, som giver os liv. Kvinder og piger er nøglen til denne bestræbelse, siger Mary.

Kronprinsessen er hovedtaler på afslutningen af konferencen, hvis tema i år er kvinder og piger i spidsen for bæredygtig udvikling.

- Alle kvinder, der bliver forhindret i at gå i skole, skal have adgang til uddannelse, siger hun.

Flere kvinder i uddannelse skaber mere forskellighed blandt ledere, og det er ifølge kronprinsessen grundstenen i et demokrati og essentielt for bæredygtig udvikling.

Kronprinsessens budskab er, at vi alle har et ansvar for bæredygtig udvikling. Det er ikke et ansvar, man kan ignorere.

- Husk: der er ikke en planet B, siger Mary.

Det er tolvte gang, at EU-Kommissionen afholder konferencen, som har lokket kvindelige iværksættere fra hele verden til Bruxelles.

Herunder afrikanske iværksættere inden for landbrug.

Konferencen har over 42,000 deltagere fra 154 lande, og den har også sit eget hashtag.

Under hashtagget #SheIsWe ønsker EU at give en stemme til mennesker, som har en unik historie om kvinders udvikling.

