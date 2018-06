Mary i Bruxelles: Kvinder og piger skal være med på lige fod

Verden skal have fokus på at fremme og sikre kvinder og pigers ligestilling. Både økonomisk og socialt.

De skal have adgang til alt, hvad samfundet har at byde på, lyder budskabet fra kronprinsesse Mary under konferencen European Development Days.

»Hvis vi skal skabe bæredygtig vækst og udvikling, skal kvinder og piger være med på lige fod,« siger Mary.

Kronprinsessen er inviteret til Bruxelles som hovedtaler under den afsluttende debat på konferencen, der strækker sig over to dage.

Årets tema er kvinder og piger i spidsen for bæredygtig udvikling - de skal beskyttes, styrkes og investeres i.

Før kronprinsessen skulle holde sin afsluttende tale, mødtes hun med unge fra konferencens Young Leaders-program.

Programmet har inviteret unge fra hele verden, der arbejder på at gøre en forskel i deres hjemland.

Ifølge kronprinsessen har det været inspirerende at møde unge mennesker, der er så dedikerede og passionerede.

»Og også høre om nogle af de forhindringer de møder, for at deres stemmer bliver hørt og taget alvorligt,« siger Mary.

»Men de unge, jeg lige har haft en kort samtale med, gør det fremragende. Vi skal støtte dem og give dem adgang til alle niveauer i vores samfund. De er vigtige stemmer, og de er vores fremtid,« siger hun.

En af de unge, som kronprinsessen mødtes med, var Olaoluwa Abagun, der er rejst fra Nigeria for at deltage i konferencen.

I sit hjemland har hun grundlagt organisationen Girl Pride Circle, der arbejder på at fremme pigers muligheder i Nigeria.

»Hun lyttede til os, hvilket var rigtig fedt. Normalt er den ældre generation kun interesseret i at tale uden at høre os unge om, hvilke udfordringer vi står over for,« siger hun.

»Et budskab hun havde, og som jeg er meget inspireret af, var, at vi skal forblive engagerede. Forandring tager tid. Vær tålmodig, så vil du helt klart se en forandring ske,« siger Olaoluwa Abagun.

Mary er ikke den eneste kongelige på konferencens gæsteliste.

Både den belgiske dronning Mathilde og Letizia, dronning af Spanien, holdt taler til åbningsceremonien dagen forinden.

Det er 12. gang, at EU-Kommissionen er arrangør af begivenheden, der har over 42.000 deltagere fra 154 lande.

/ritzau/