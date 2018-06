Marokkansk kvindehader får livstid for knivangreb i Finland

Turku. En 23-årig marokkansk asylansøger er fredag idømt fængsel på livstid for et knivangreb i Finland sidste sommer, rapporterer YLE.

Abderrahman Bouanane fastholdt under retssagen, at han aldrig havde til hensigt at dræbe to finske kvinder i angrebet 18. august.

Otte andre blev såret. De seks var kvinder, og to var mænd.

Marokkaneren dømmes for to drab og otte drabsforsøg med terror som motiv i den finske by Turku.

Politiet skød Bouanane i benet, før han blev pågrebet og anholdt.

Anklagemyndigheden havde krævet livstid, hvilket i Finland betyder, at den dømte skal afsone mindst 12 år bag tremmer.

Bouanane har under retssagen sagt, at han ville hævne sig på vestlige angreb mod den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat.

Han var i "krig med kvinder", har han sagt. De to mænd, som blev såret, blev såret, fordi de forsøgte at stoppe den dengang 22-årige mands angreb på flere kvinder.

IS har aldrig hævdet at stå bag knivangrebet i Finland. Den ekstremistiske gruppe har ellers taget skylden og hævdet at stå bag en række angreb på europæisk grund de seneste år.

