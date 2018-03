Marie Krarup om Putins nye atomvåben: Rusland er ikke længere en fuld, halvdød mand i ringhjørnet

Vesten skal vænne sig til, at Rusland vil være en stormagt, der har viljen til at forsvare landets interesser. Det mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører, efter at den russiske præsident har meldt ud, at Rusland har nye atomvåben, der ikke kan stoppes af atomskjold.