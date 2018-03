March for Our Lives: »Vi er generation massemord. Vokset op med at retten til våben er vigtigere end retten til liv«

March for Our Lives fik over en million mennesker på gaden i hele USA i protest mod våbenloven. Men kampen for at stoppe blodige skoleskyderier og en strammere våbenlov er kun lige begyndt, lover bevægelsen #Neveragain.