Mange dræbte efter nyt jordskælv på Lombok – turister forsøger at undslippe med fly

Efter at et massivt jordskælv søndag hærgede den indonesiske ferieø Lombok, er redningsarbejdet ved at tage fart på Lombok og omkringliggende øer.

Myndighederne har nu indledt en evakuering af op til 1.000 turister fra naboøen Gili, skriver den britiske avis The Guardian.

Gårsdagens skælv blev på målt til 6,9 på moment magnitude skalaen, der er i samme familie som Richter-skalaen. Indtil videre har jordskælvet krævet 91 menneskeliv, mens flere end 200 er hårdt sårede. Foreløbig er 3.000 huse ødelagte, ligesom massive ødelæggelser især har ramt øens landbrugsdistrikter.

Ifølge The Guardian har især nedfaldne murbrokker kostet mange livet. Der er ifølge oplysningerne ikke internationale turister blandt de omkomne.

Strong shaking from the Lombok earthquake has also been felt on the island of Bali, which is a popular tourist destination pic.twitter.com/Pkala98p1q — BNO News (@BNONews) 5. august 2018

Fra dansk side er Udenrigsministeriet i færd med at kontakte danskere i området for at sikre sig, at de er uskadte.

»Ambassaden i Jakarta og Udenrigsministeriet har siden jordskælvet på Lombok været i kontakt med en række danskere i området. Udenrigsministeriet har ikke meldinger om, at danskere er kommet fysisk til skade i forbindelse med jordskælvet,« skriver ministeriet i et skriftligt svar til Berlingske.

Forventes flere døde

Ødelæggelserne kommer blot en uge efter, at Lombok senest blev ramt af et større jordskælv. 29. juli blev øen ramt et skælv, der nåede op på 6,4 på richterskalaen og kostede 13 personer livet.

Tabene blegner uykkeligvis i forhold til gårsdagens dødstal, idet tallet ifølge Purwo Nugroho, talsmand for de indonesiske katastrofemyndigheder, med al sandsynlighed kun vil gå i én retning:

»Antallet af døde og tilskadekomne er foreløbigt. Vi forventer, at tallet vil stige, eftersom redningsarbejdere endnu ikke er nået frem til alle områder.«

Katastrofen har fået stort set alle turister til at søge bort fra øen. The Guardian melder, at de mange turister, der søger mod lufthavnen på Lombok, har fået de lokale lufthavnsmyndigheder til at efterspørge flere fly.

