Mange dræbt efter fly er styrtet ned i international lufthavn i Nepal

Et fly er mandag styrtet ned i Kathmandus internationale lufthavn i Nepal.

Mindst 50 er dræbt, oplyser en militærtalsmand til Reuters.

Der har været forskellige meldinger om dødstal.

Nepalesisk Politi oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at mindst 38 er dræbt, og 23 er kommet til skade ved flystyrtet. Der er desuden ti personer, hvis tilstand ikke kendes.

Flyet er fra selskabet US-Bangla fra Bangladesh, og det er styrtet ned i den østlige del af lufthavnen Tribhuvan. Det skriver BBC, der citerer avisen Kathmandu Post.

Der var 67 passagerer om bord på flyet, som har plads til 78, skriver BBC. Foruden passagerne var fire besætningsmedlemmer om bord, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Narayan Prasad Duwadi, talsmand for regeringen, oplyste tidligere, at flere omkomne var hentet ud af flyet.

»Vi har netop trukket flere døde kroppe og tilskadekomne ud fra vraget,« siger han til AFP.

En anden talsmand fra myndighederne har tidligere oplyst til AFP, at 20 tilskadekomne passagerer er blevet reddet ud af et flyet.

De tilskadekomne er sendt til forskellige hospitaler.

Tidligere oplyste Prem Nath Thakur, der er talsperson for lufthavnen, ifølge Kathmandu Post, at man frygtede omkomne.

Ifølge talspersonen slingrede flyet ned af landingsbanen under landing og styrtede ned på en fodboldbane ved lufthavnen. Efter styrtet brød flyet i brand.

Redningsmandskab fra lufthavnen og Nepals hær er sat ind.

Flyet lettede fra Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, og det styrtede ned i Kathmandu klokken 14.20 lokal tid.

Lufthavnen mistænker, at der opstod en teknisk fejl i flyet, da det skulle lande.

De senere år har Nepal haft flere flyulykker.

I starten af 2016 styrtede et fly ind i en bjergside i landet, og alle 23 passagerer om bord blev dræbt. To dage senere blev to piloter dræbt, da et lille passagerfly styrtede.

/ritzau/