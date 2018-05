Mange døde ved flystyrt på Cuba: »Jeg så takeoff. Lige pludselig foretog flyet en drejning og faldt ned«

Et knap 40 år gammelt Boeing 737-201-passagerfly styrtede sent fredag eftermiddag dansk tid ned kort tid efter starten fra den internationale lufthavn i Cubas hovedstad, Havana.

100 mennesker er meldt omkommet, mens tre kvinder er blevet reddet levende ud fra flyvraget. De overlevende er i kritisk tilstand med svære forbrændinger, skriver BBC.

Flyet var på vej til Holguin på det østlige Cuba. Besætningsmedlemmerne var mexicanere, mens hovedparten af de 104 passagerne var cubanere. Der meldes om fire udlændinge blandt passagerne. To af dem er fra Venezuela, men de øvriges nationalitet er ikke oplyst.

Det er den største flykatastrofe på Cuba i årtier, og myndighederne har igangsat en undersøgelse af ulykkens årsager. Flyet kom fra det mexicanske luftfartsselskab Global Air.

I 2010 styrtede et fly med 68 personer om bord ned i det centrale Cuba. Alle omkom. Landets alvorligste flyulykke var ifølge BBC i 1989, hvor et sovjetisk-produceret passagerfly forulykkede ligeledes tæt på Havana. 126 passagerer og 24 mennesker på jorden omkom. Så sent som i april 2017 forulykkede et cubansk militærfly, og otte omkom.

Tre overlevede flystyrtet. Flyet havde 104 passagerer samt mexicansk besætning.

»Der er sket en forfærdelig flyulykke med et højt antal ofre,« sagde Cubas præsident, Miguel Diaz-Canel, fredag efter at have besøgt ulykkesstedet. Myndighederne har dekreteret to dages landesorg.

Pårørende til de døde blev fredag i busser kørt til ulykkesstedet, og de cubanske myndigheder arbejder på at få transporteret pårørende fra Holguin til Havana, så de kan hjælpe med at identificere ofrene.

Der er endnu for tidligt at sige noget om ulykkens årsager, men øjenvidner har ifølge BBC fortalt, at der var ild i flyet, inden det styrtede ned i et skovområde på et statslandbrug tæt på Havana.

»Jeg så takeoff. Lige pludselig foretog flyet en drejning og faldt ned. Vi blev fuldstændig overraskede,« siger et øjenvidne, Jose Luis, der arbejder i et supermarked, til nyhedsbureauet AFP.

Et andet øjenvidne, Gilberto Menendez, der driver en restaurant i nærheden af ulykkesstedet, fortæller til nyhedsbureaeut Reuters:

» Vi hørte en eksplosion og så en stor sky af røg rejse sig.«

Ulykken forårsagde en voldsom brand og en kraftig udvikling af sort røg. Både brand- og ambulancefolk nåede hurtigt frem til ulykkesstedet, men kunne ikke stille meget op. Lufthavnen i Havana var som følge af ulykken lukket i en periode fredag, men blev åbnet igen senere på dagen.

Flyproducenten Boeing har allerede sendt teknikere til Cuba for at undersøge omstændighederne omkring flystyrtet nærmere.

2017 var ifølge organisationen Aviation Safety Network (ASN), som samler oplysninger om flyulykker over hele verden, det sikreste år for den kommercielle flytrafik nogensinde. Der var globalt set ti alvorlige ulykker, og heraf var ingen passagerfly involveret. 44 døde i disse ulykke. Året før var der 16 alvorlige ulykker og 302 døde.

I 2018 har der været i hvert fald tre alvorlige ulykker med 376 døde, hvoraf det seneste drejde sig om et algiersk militærfly, der forulykkede i april. 250 døde.