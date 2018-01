Manden bag lastbil-angreb i Stockholm tiltales for terrorisme

Her er et overblik over angrebet og dets følger:

* Fredag den 7. april 2017 klokken 14.53 brager en lastbil ind i en folkemængde ved stormagasinet Åhléns i Drottninggatan i det centrale Stockholm.

* Fem personer bliver dræbt i angrebet.

* En 39-årig mand fra Usbekistan, Rakhmat Akilov, bliver anholdt, mistænkt for at have kørt lastbilen.

* Akilov skal også have forsøgt at udløse en bombe bestående af fem butangasbeholdere, skruer, knivblade og et antal mindre metalgenstande.

* Akilov er udvist af Sverige og har tidligere udtrykt sympati for "ekstreme organisationer", deriblandt Islamisk Stat.

* Søndagen efter bliver yderligere en person anholdt i forbindelse med angrebet.

* Der indføres forhøjet politiberedskab over hele Sverige for at undgå yderligere angreb og skabe tryghed.

* Søndag den 9. april bliver der afholdt en større mindehøjtidelighed, hvor flere tusinde mennesker er samlet.

* 11. april erkender Rakhmat Akilov at være føreren af lastbilen. Ved et grundlovsforhør bag lukkede døre bliver han varetægtsfængslet.

* Den anden anholdte mand kræves ifølge anklagemyndigheden ikke fængslet. Han bliver dog ikke løsladt, da han tidligere er udvist fra Sverige.

* Tirsdag den 30. januar 2018 præsenterer den svenske anklagemyndighed anklageskriftet. Her fremgår det blandt andet at:

* Akilov havde svoret troskab til IS. I chat-samtaler tilbød han at udføre et angreb i Stockholm. Han skal også have sendt billeder af sig selv fra den lastbil, som han benyttede til angrebet.

* Akilov havde filmet en video på sin mobil med en "islamistisk tale", der angiver, at "det er tid til at dræbe".

* Han havde forsøgt at skaffe oplysninger om at lave en bombe. Dagen før angrebet googlede han "ud af bilen", "springe ud af bilen", "ud af bilen, hvis du ikke vil dø".

* Han studerede Drottninggatan inden angrebet, oplyser anklagemyndigheden med henvisning til billeder af gerningsmanden på gaden.

* Han skal have fotograferet Drottninggatan, Hötorget og Sveavägen for at lede efter steder til angrebet.

* Før angrebet havde Akilov googlet "gay club Stockholm" for at foretage et angreb målrettet homoseksuelle, lyder anklageskriftet.

