Mand lyser Trump-hotel op med projektor-tekst: »Prøv vores lortested«

Man kan hurtigt brænde nallerne, hvis man stikker dem for langt frem.

Også hvis man er et af verdens mest magtfulde mennesker.

Det lærte USA’s præsident, Donald Trump, lørdag aften lokal tid på den hårde måde.

I 40 minutter lyste store bogstaver fra en projektor nemlig hans hotel i Washington, D.C., Trump International Hotel, op med skiftende tekster, der alle indeholdt ordet »lortested«.

Blandt andet stod der: »Ikke bosiddende i D.C.? Har du brug for et sted at være? Prøv vores lortested«.

Det skriver CNN.

På engelsk blev ordet »shithole« brugt om hotellet, og nogle af lysbillederne var ledsaget af grinende lorte-emojis.

Præsidenten måtte dermed smage sin egen medicin, efter at han torsdag angiveligt talte nedsættende om immigranter fra lande som El Salvador, Haiti og en række afrikanske lande under et møde i Det Hvide Hus.

»Hvorfor vil vi have alle de mennesker fra lortelande til at komme her?« spurgte Trump ifølge Washington Post. Han brugte de engelske ord »shithole countries«.

Rutineret afsender stod bag

Personen bag det lysende modsvar til Trumps kommentar er en Washington, D.C.-borger ved navn Robin Bell.

Han har tidligere projiceret andre Trump-kritiske budskaber op på selvsamme hotel – mindst 15 gange ifølge ham selv.

Blandt andet har teksten »Eksperter er enige: Trump er et svin« prydet præsidentens hotel i en anden anledning.

Denne gang nåede teksten at være synlig på bygningen i omkring 40 minutter, inden sikkerhedsvagterne kom ud.

»Vi rørte jo ikke bygningen eller befandt os på grunden,« siger Robin Bell til CNN med henvisning til retten til ytringsfrihed.

Benægter at have udtalt sig negativt

Trump selv benægter at have omtalt de pågældende lande som lortelande.

»Jeg er ikke racist. Jeg er den mindst racistiske person, du nogensinde har interviewet. Det kan jeg sige dig,« sagde Donald Trump søndag, da han blev konfronteret med sin udtalelse, og tilføjer:

»Jeg har ikke sagt det.«

Det stemmer dog ikke overens med beretninger fra flere amerikanske medier – blandt andet New York Times, som har talt med kilder, der var direkte involveret i mødet.

Her lyder det, at hans udtalelse under mødet forskrækkede og mystificerede medlemmer af begge partier.

Udtalelsen faldt i forbindelse med en diskussion af et en spirende politisk aftale om at give opholdstilladelse til immigranter, der kom til landet som børn, som Trump ikke er fortaler for.

Med mindre der er tale om folk fra lande som Norge, skriver CNN ifølge beretninger fra kilder med kendskab til mødet.