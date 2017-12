Mand kørte bil med benzindunke og flasker med lightergas ind i SPDs bygning i Berlin

En mand kørte med overlæg ind i det tyske socialdemokrati SPD's hovedkvarter sent juleaften og forklarede senere, at han havde til hensigt at begå selvmord.

Den 58-årige bilist blev kun lettere kvæstet.

»Han blev bragt til hospitalet,« siger politiet, som oplyser, at manden også efterforskes for at have haft planer om ildspåsættelse.

Manden havde flere dunke med benzin og flasker med lightergas i sin bil.

Læs også Tysk politi bestilte sæder med »naziskrift« til pansret køretøj

Bilen synes kortvarigt at have været i brand. Fotos fra stedet viser spor efter brand og halvt smeltede sædebetræk.

Det er uklart, om der var mennesker i SPD-bygningen på det tidspunkt, hvor han kørte ind i den.

Manden kørte ifølge de første oplysninger bilen ind i hovedindgangen i Willy-Brandt-Haus, som SPD's hovedkvarter hedder.

Læs også »Død over Israel«: Tyske politikere i chok efter anti-israelske demonstrationer i Berlin

SPD var juniorpartner i en såkaldt storkoalition sammen med forbundskansler Angela Merkels konservative kristelige demokrater, og partiet har nu overvejelser om at gå ind i en endnu en koalition efter forbundsdagsvalget i september.

Lederskabet i SPD har stemt for at indgå i sonderende koalitionsforhandlinger med Merkels CDU.

De sonderende forhandlinger er ifølge SPD-leder Martin Schulz sat til begyndelsen af januar. Schulz siger. at forhandlingerne ikke skal forveksles med en garanti for, at SPD vil være en del af en ny storkoalition.

Læs også Merkels mulige regeringsmakker vil skabe Europas Forenede Stater

I SPD's bagland er der udbredt skepsis mod at indgå i endnu en koalition med CDU.

Den store koalition, som konstellationen bestående af SPD og CDU/CSU kaldes, sad fra 2013 og frem til valget.

/ritzau/dpa