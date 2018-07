Mand dræber en og sårer 13 i skyderi foran bar i Toronto

En kvinde er død, og 13 andre personer er såret, under en skudepisode i Toronto i Canada søndag aften lokal tid.

En af de sårede er en pige, hvis tilstand er kritisk, oplyser politiet i Toronto.

Derudover har gerningsmanden skudt og dræbt sig selv, bekræfter politiet.

Først forlød det, at der var ni sårede. Det tal er senere blevet opjusteret til 13.

Det er endnu uvist, hvilken tilstand de øvrige sårede er i. De er alle bragt på hospitalet.

»Tilstanden på de sårede er endnu uvis. En ung pige er blandt de sårede,« skriver det canadiske politi på Twitter.

9 victims shot. Conditions of victims not known yet A young girl is one of the 9 victims. 9 victims does not include the shooter who is dead #GO1341286 ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) July 23, 2018

Vidner på stedet hørte ifølge lokale medier omkring 20 skud omkring klokken ti søndag aften lokal tid.

Skyderiet er sket foran en bar i det centrale Toronto i et kvarter, der er kendt som Greektown.

Politiet og ambulancer var efterfølgende talstærkt til stede på gerningsstedet.

Det er endnu uvist, hvad motivet for skudepisoden er, fortæller Mark Pugash, der er talsmand for politiet.

Doug Ford, der er premierminister i provinsen Ontario, hvor Toronto er hovedstad, fordømmer hændelsen.

»Mine tanker går til ofrene og de pårørende til dette forfærdelige skyderi i Toronto,« skriver han på Twitter.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected. — Doug Ford (@fordnation) July 23, 2018

Toronto kæmper med en stigende vold i byen. I år er 26 personer døde efter skudepisoder. Det er en stigning på 53 procent sammenlignet med den samme periode sidste år.

/ritzau/AP