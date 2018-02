Mand dømt for drab efter påkørsler ved moské i London

Den mand, som kørte en varevogn ind i en menneskemængde nær en moské i det nordlige London i juni sidste år, er torsdag blevet kendt skyldig i drab.

Et nævningeting ved landsretten i Woolwich finder Darren Osborne skyldig i drab og drabsforsøg ved angrebet omkring Finsbury Park i bydelen Woolwich.

En 51-årig mand, Makram Ali, blev dræbt ved angrebet, mens 12 andre blev såret.

Anklagemyndigheden sagde under retssagen, at den dømte var stærkt styret af en højreekstremistisk ideologi og motiveret af et had mod muslimer, som han opfattede som ekstremister eller voldtægtsforbrydere i pædofile bander.

Osborne er fra Cardiff i Wales, og han havde erklæret sig ikke skyldig.

Han har hævdet, at en mand ved navn Dave kørte bilen, da den ramte menneskemængden.

Osborne havde ikke tidligere givet udtryk for højreekstreme synspunkter. Men han udviklede tvangsmæssigt had til muslimer efter at have set BBC-serien "Three Girls". Den handlede blandt andet om engelske piger, der blev misbrugt af mænd fra pakistanske bander.

Osborne får sin dom fredag.