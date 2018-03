Mand anholdt for at have forsøgt at stjæle Oscar

Kort efter at have vundet en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", mistede skuespilleren Frances McDormand sin statuette.

Det skete ved en efterfest i forlængelse af den 90. oscaruddeling i Los Angeles.

Frances McDormand blev set grædende til festen, hvor hun opgav at finde sin statuette.

Angiveligt havde sikkerhedsfolk fået til opgave at passe på statuetten, mens McDormands navn blev indgraveret i den.

Hun forlod stedet med sin mand, filmmanden Joel Cohen.

Cara Buckley, en korrespondent fra The New York Times, tweetede dog senere, at en mand var blevet set flygte med statuetten. Han blev angiveligt stoppet af en fotograf.

»Fran og hendes Oscar er lykkeligt genforenet,« hed det i tweetet.

Få timer senere bekræftede en talsmand for McDormand, at skuespilleren havde fået sin statuette igen. Der blev ikke umiddelbart oplyst yderligere detaljer.

Politiet i Los Angeles har mandag aften dansk tid oplyst, at en 47-årig mand er blevet anholdt for at have forsøgt at stjæle statuetten.

Den anholdte havde ifølge politiet en billet til efterfesten, der kaldes "Guvernørens Bal".

Under Oscar-showet holdt Frances McDormanden medrivende takketale, da hun modtog sin Oscar-statuette for bedste kvindelige hovedrolle.

Her hyldede hun Hollywoods kvinder og opfordrede alle kvinder i salen til at rejse sig op.