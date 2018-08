Manafort-datters beskeder lækket: »Du skal ikke narre dig selv. Vores penge er blodpenge«

Paul Manafort var Trumps kampagnechef og er nu tiltalt for bedrageri og ulovlig lobbyvirksomhed. Hackere har offentliggjort 285.000 af hans datters SMS-beskeder, og de giver indblik i den mand, som for to år siden var en af de mægtigste mænd i amerikansk politik. Bl.a. mener datteren, at faderen har blod på hænderne.