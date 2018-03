Malaysia mindes ofrene på det forsvundne MH370-fly

Kuala Lumpur. Tiden er ved at rinde ud for at opklare et af de største mysterier i luftfartens historie.

Eftersøgningen af Malaysia Airlines-flyet MH370 ventes at blive indstillet i juni.

Det siger Azharuddin Abdul Raman, der er chef for Malaysias civile luftfartsmyndighed.

Hans udtalelse faldt lørdag, i forbindelse med at familiemedlemmer til de 239 personer om bord på MH370 markerede, at det denne weekend er fire år siden, at flyet forsvandt.

Den officielle eftersøgning, som Malaysia, Kina og Australien stod for, blev indstillet for over et år siden, men i januar i år indgik regeringen i Malaysia en aftale med et amerikansk selskab om at genoptage jagten på flyet.

Firmaet Ocean Infinity gik i gang med opgaven i slutningen af januar og har 90 eftersøgningsdage til at lede efter flyet.

Inklusive de dage, hvor eftersøgningen må indstilles på grund af dårligt vejr, ventes tidsrammen at være udfyldt i midten af juni. Det amerikanske firma har accepteret kun at modtage betaling, hvis det lykkes at opspore flyet.

- Hele verden, deriblandt familiemedlemmerne, håber, at flyet bliver fundet for at få en afslutning, sagde Azharuddin Abdul Raman ved en mindehøjtidelighed lørdag i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Også for luftfartsbranchen er det vigtigt at få klarhed over flyets skæbne, tilføjede han.

MH370 forsvandt fra radaren på vej fra Kuala Lumpur i Malaysia til Beijing i Kina natten til 8. marts 2014.

Den officielle eftersøgning omfattede 120.000 kvadratkilometer i den sydlige del af Det Indiske Ocean.

Men nye analyser fra Australien viste i december, at eftersøgningens område var for langt mod syd.

Derfor er den igangværende mission koncentreret om et område på 25.000 kvadratkilometer længere mod nord i Det Indiske Ocean.

En af de store gåder vedrørende MH370 er, at der efter 38 minutter i luften ikke blev modtaget så meget som et enkelt signal eller besked fra Boeing-flyet.

En hustru til et af flyets besætningsmedlemmer har opgivet håbet om, at den nye eftersøgning vil løse mysteriet.

- Jeg må være realistisk. Der er gået fire år, sagde Intan Maizura Othman ved lørdagens mindehøjtidelighed, hvor hun havde medbragt sin knap fireårige søn, som hun var gravid med, da flyet forsvandt.

