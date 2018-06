Major: USA løsner bånd med allierede for aftale med Nordkorea

Ved et historisk topmøde i Singapore har USA forsøgt at sikre sig mod en potentiel trussel fra Nordkorea ved at forbedre forholdet. Amerikanerne har i samme omgang måske løsnet båndene til sine allierede i regionen.

Sådan lyder vurderingen fra major og chef for militærteknologisk center ved Forsvarsakademiet Thomas Galasz Nielsen.

»Jeg læser meget USA-Nordkorea og ikke noget om regionen. Det kan udmøntes ved, at USA laver en bilateral aftale med Nordkorea, der handler om at styrke USA's sikkerhedsgarantier. Måske endda på bekostning af de sikkerhedsgarantier, som USA giver Sydkorea og Japan,« siger han.

»Hvis konsekvensen af det her bliver, at USA stepper lidt ned i Sydkorea for at honorere Nordkoreas krav, så svækker man de alliancer, man har med Sydkorea og Japan. «

»Det kan faktisk gøre, at regionen bliver mere usikker med et lille våbenkapløb, fordi Japan og Sydkorea måske vil føle, at de skal stå på egne ben, hvis USA trækker sig fra regionen.«

Topmødet mellem USA og Nordkorea er endt ud i et dokument, som både USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har underskrevet.

Heri står, at Nordkorea forpligter sig til at fortsætte arbejdet med afrustning af atomvåben på Den Koreanske Halvø. Som modydelse vil USA levere garantier for Nordkoreas sikkerhed. Hvad de garantier består af, er endnu uklart.

»Jeg troede ikke, at man vil skrive så meget ned ved første møde. Når det er sagt, så mangler der nogle benchmarks for, hvornår hvad skal finde sted,« siger Thomas Galasz Nielsen.

Efter at have sat sit navn på det fælles dokument forklarede Donald Trump på et pressemøde, at han synes, at USA og Sydkoreas fælles militærøvelser var »dyre«, »upassende« og »meget provokerende«.

Her er hvad Trump og Kim blev enige om På et historisk topmøde har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, underskrevet et fælles dokument. Her kan du læse, hvad der står i teksten: Præsident Donald Trump forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea. Der er står ikke, hvad de garantier indebærer.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genbekræfter hans »faste og urokkelige« forpligtelsen til at færdiggøre afrustningen af atomvåben fra den koreanske halvø. Derefter erklærer de to ledere fire punkter: USA og Nordkorea forpligter sig på at etablere et nyt forhold i overensstemmelse med de to folks ønske om fred og velstand.

USA og Nordkorea vil kaste deres kræfter bag at opbygge en lang og varig fred på den koreanske halvø.

Med en bekræftelse af »Panmunjom Deklarationen« fra 27. april forpligter Nordkorea sig til en »komplet afrustning« af atomvåben på den koreanske halvø.

USA og Nordkorea forpligter sig til at finde og bringe de jordiske rester af krigsfanger og andre forsvundne personer hjem.

Herefter forpligter landene sig til at følge op på det aftalte i dokumentet. Det vil blive gennem møder mellem udenrigsminister Mike Pompeo og »en relevant højtrangerende« repræsentant fra Nordkorea snarest muligt. Her skal de aftale, hvordan aftalen implementeres. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Han vil derfor stoppe dem i takt med, at processen med afrustningen af Nordkoreas atomprogram finder sted.

»Det er i høj grad problematisk, hvis Sydkorea i højere skal stå på egne ben. Så er de nødt til at købe noget dyrere isenkram. Så vil Nordkorea sige: Hov, hvad sker der her? «

Thomas Galasz Nielsen vurderer desuden, at den nuværende udvikling må vække begejstring i Kina, fordi det kan betyde, at USA bliver mindre indflydelsesrige i regionen.

/ritzau/