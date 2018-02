Mæslingeepidemi breder sig i Europa

Antallet af mæslingestilfælde steg sidste år eksplosivt i Europa, og mindst 35 børn døde af den yderst smitsomme sygdom, fremgår det af Verdens­sundhedsorganisationen WHOs papirer.

Virusset fandt vej ind i lommer af uvaccinerede børn overalt på kontinentet – fra Rumænien til Storbritannien. Antallet af registrerede tilfælde firedobledes fra 5.273 i 2016 til 21.315 i 2017.

Det største udbrud ramte Rumænien, hvor der var 5.562 tilfælde, og hvor de fleste dødsfald også forekom. Landets store roma-befolkning vælger ofte at lade være med at vaccinere deres børn og bringer dem måske heller ikke altid på hospitalet straks, hvis de bliver syge. Dertil kommer, at Rumænien har et underfinansieret sundhedssystem.

Det næststørste udbrud slog ned i Italien med 5.006 registrerede tilfælde og tre dødsfald. 88 procent af tilfældene drejede sig om folk, der aldrig var blevet vaccineret, mens andre syv procent omfattede folk, der ikke havde fået den fornødne dosis, fortæller Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Ukraine havde 4.767 tilfælde af mæslinger i 2017. Andre lande med større udbrud op til 1.000 sager omfatter Belgien, Frankrig, Grækenland, Rusland, Storbritannien, Tad­sjikistan og Tyskland.

Vaccine-modstand

Prisen på vacciner er generelt lavere i Europa end i USA. Der findes en række vedholdende bevægelser imod vaccineprogrammerne, nogle konservative, protestantiske kirkesamfund ser vaccination som en undergravelse af Guds vilje.

For tyve år siden blev et studie af otte børn offentliggjort af Andrew Wakefield i lægetidsskriftet The Lancet. Her gjorde han gældende, at vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, der i Danmark kendes som MFR-vaccinen, kunne føre til tarmbetændelse og autisme. Tidsskriftet trak senere artiklen tilbage, og Wakefield mistede sin britiske lægebestalling, da det blev afsløret, at han var betalt af advokater, der førte sager mod vaccine­producenterne.

Kontroversen udløste alligevel et større hysteri omkring vacciner. En undersøgelse, som London School of Hygiene and Tropical Medicine gennemførte af 67 lande i 2016, viste, at denne skepsis over for vacciner var mest udtalt i Frankrig. Den var også udbredt i Rusland, Ukraine, Grækenland og Bosnien­-Herce­go­vi­na.

Mæslingeepidemien har fået en række europæiske lande til at skærpe beredskabet. I Frankrig, Italien og Tyskland er der vedtaget nye love, som kræver af forældrene, at de lader deres børn vaccinere eller i det mindste konsulterer en læge i spørgsmålet. Italien og Tyskland har indført bødestraffe på mellem 3.600 og 18.000 kroner for at sidde påbuddet overhørigt.

Under 100.000 dødsofre i dag

Ét eller to tilfælde af mæslinger pr. 1.000 smittede viser sig i reglen at være dødbringende. I lande, hvor børnene er fejlernærede, og sundhedsplejen sparsom, kan dødsraten stige helt op til seks procent, hedder det fra Verdenssundhedsorganisationen.

På trods af disse tilbageslag i Europa har vaccinerne mod mæslinger medført et stort fald i antallet af døde, virussygdommen har krævet globalt. I 1980erne kostede mæslinger omkring 2,6 millioner mennesker livet. I 2016 faldt tallet for første gang nogensinde til under 100.000.

I de seneste to årtier har filantroper i øvrigt betalt for 5,5 million doser vaccine til fattige lande.

Oversættelse: Lars Rosenkvist