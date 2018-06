Medier: Mærsk-skib med migranter får tilladelse til at sejle i havn

Borgmesteren i byen Pozzallo siger ifølge flere italienske medier, at skibet »Alexander Maersk«, der i flere dage har ligget til havs ud for den italienske kyst, nu får lov til at sætte over over 100 migranter i land.

Ombord er der – foruden de 23 ansatte – 108 nødstedte migranter, som Mærsk-skibet ved lov har været pålagt at hjælpe ombord.

»Jeg kan ikke lade være med at udtrykke min tilfredshed med den positive udgang på sagen, fordi der er blevet lyttet til min appel,« siger borgmester Roberto Ammatuna ifølge DR, der citerer det italienske medie Corriere della Sera.

»Det er en beslutning som ikke kun jeg, men hele byen, der har fulgt situationen tæt, har ventet på. Jeg takker minister (Matteo) Salvini for at have accepteret den humanitære forespørgsel, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning,« fortsætter han.

Borgmesteren forsikrer, at hjælpeberedskabet er aktivitet.

»Vi vil tage imod dem med den fornødne medmenneskelighed og forsøge at give dem det, de har brug for, og forsøge at give dem en grund til at smile igen,« siger han:

»En særlig tak går til kaptajnen og besætningen på Maersk Alexander for den eksemplariske medmenneskelighed, de har udvist.«

Opdateres...