Analyse

Mærsk-skib kan blive næste offer for italiensk migrantblokade - men der er en vigtig forskel

Er Matteo Salvini parat til at tage den internationale handelsflåde som gidsel i sin kamp for at bremse migration mod Italien? I første omgang virker indenrigsministeren især opsat på at stoppe NGO-skibes redningsindsats.