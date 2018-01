Macron vil indføre love mod fake news under valgkampe

Den franske præsident, Emmanuel Macron, vil tage skrappere midler i brug i kampen mod fake news.

Står det til præsidenten, skal franske medier underlægges strengere restriktioner for at undgå spredningen af usande eller opdigtede oplysninger i forbindelse med franske valgkampe. Formålet er at »beskytte demokratiet«.

Læs også Den faglige og saglige politiker er død– nu handler det om karisma

Det fortalte Macron under en reception for repræsentanter fra pressen i Élyséepalæet i Paris onsdag.

»Tusindvis af propagandakonti på sociale medier spreder løgne, der er opdigtet for at tilsmudse politikere, offentlige personer og journalister, over hele verden og på alle sprog,« sagde Macron ifølge BBC.

Konkret vil præsidenten kræve, at medier skal angive kilden til de oplysninger, de henter fra sociale medier, og tydeligt markere sponsoreret indhold på hjemmesider samt offentligt angive, hvor store indtægter mediet får fra sponsoreret indhold.

Læs også Russisk TV-kanal sender nu også på fransk

Lever de franske medier ikke op til kravene for at bekæmpe fake news, skal sanktionerne ifølge præsidenten være hårde. Det konkrete indhold vil blive fjernet, og i mere grelle tilfælde kan hele hjemmesider blive blokeret, sagde Macron ifølge The Guardian under receptionen.

Bagtæppet for Macrons kamp mod fake news er adskillige historier om, hvordan Rusland har spredt opdigtede historier med henblik på at påvirke valg i flere vestlige lande. En udvikling, som Macron også ved tidligere lejligheder har kritiseret.

Læs også Ukendt russer kom på avisernes forsider og startede hidsig debat efter terrorangreb – men det hele var én stor løgn

På en fælles pressekonference med Ruslands præsident, Vladimir Putin, kaldte Emmanuel Macron i maj sidste år den russiske TV-station RT og online-nyhedsbureauet Sputnik for »organer for indflydelse og bedragerisk propaganda« og anklagede journalisterne for at sprede »ærekrænkende usandheder«.

RT, der er finansieret af Kreml, er netop begyndt at sende sine nyheder på fransk.

Også Macron selv har været genstand for fake news under valgkampen i 2017, hvor han vandt over Marine Le Pen.

Macron blev blandt andet beskyldt for at have placeret store pengesummer på udenlandske konti, for at hans kampagne var finansieret af Saudi-Arabien, og for at være sin hustru utro med en mand.

Du kan se et klip fra Macrons tale til pressen her: