Macron ønsker ny strategisk relation til Rusland

Den franske præsident, Emmanuel Macron, ser et behov for, at EU fornyer sit forhold til Rusland.

Det siger Emmanuel Macron, der torsdag er på officielt besøg i Finland, under et pressemøde i Helsinki sammen med den finske præsident, Sauli Niinistö.

»Vores relationer til Rusland må 'opdateres',« siger Macron.

»Jeg mener, at vi kan udvikle et nyt forhold til Rusland inden for områder som sikkerhed mod cyberangreb, forsvar og strategiske relationer,« siger han.

Det vil tjene EU's interesser at skabe stabilitet i hele regionen, tilføjer præsidenten.

»EU har brug for at indgå i strategiske forhold - også om forsvarsspørgsmål - med dets nærmeste naboer for at sikre større stabilitet, og det bør modernisere koldkrigsrelationerne med Rusland,« siger Emmanuel Macron.

På samme vis er det i EU's interesse at have et strategisk forhold til Tyrkiet, mener han.

»Det vil skabe stabilitet, og det vil på længere sigt føre til mere styrke og mere sammenhæng,« siger den franske præsident.

Macron er en stærk tilhænger af et Europa, som kan forsvare dets strategiske interesser og finansielle uafhængighed.

Samtidig skal de europæiske lande også være i stand til at reagere på nye globale udfordringer.

Det gælder både økonomiske og forsvarsmæssige udfordringer, som er kommet i forbindelse med USA's præsident, Donald Trumps, indsættelse i Det Hvide Hus.

Den franske leder har forsøgt at forbedre forholdet til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det selv om hans indsats er blevet kompliceret af beskyldninger om russisk indblanding i valg i både USA og Frankrig samt beskyldninger om et russisk nervegiftangreb i Storbritannien.

Frankrigs præsident og den finske statsminister, Juha Sipil, mødtes torsdag med studerende på Aalto Universitetet i Espoo, hvor de blandt andet talte om forholdet til Rusland.

Besøget i Finland kommer i hælene på den franske præsidents besøg i Danmark.

