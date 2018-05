Macron leverer syrlig stikpille til Merkel: Drop tysk fetich for strømlinede budgetter

EU’s fremtid er på spil. Sådan lød advarslen fra Emmanuel Macron, der under en tale i Aachen gik i rette med tysk forkærlighed for finansdisciplin. Trods Merkels lovprisninger af Macron nærer den tyske regering fortsat skepsis over for præsidentens visioner for Europa.