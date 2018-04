Macron: Jeg overtalte Trump til at blive i Syrien

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at han har overtalt USAs præsident, Donald Trump, til at beholde amerikanske soldater i Syrien.

Macron fortæller til fransk TV, at han inden raketangrebet på kemiske anlæg i Syrien lørdag overtalte Trump til ikke at trække USAs styrker ud af landet.

»Vi overbeviste ham om, at det er nødvendigt at blive der,« siger Macron.

Han forsvarer det raketangreb, som USA, Frankrig og Storbritannien gennemførte lørdag.

»Vi har fuldstændig international legitimitet til at handle inden for disse rammer.«

»Vi har tre medlemmer af FNs Sikkerhedsråd, som har grebet ind,« konstaterer han.

Angrebet på mål i Syrien var gengæld for, hvad de tre vestlige lande siger var et kemisk angreb på byen Douma weekenden forinden.

Her meldes over 40 mennesker dræbt af en kemisk substans, som den syriske hær mistænkes for at have affyret.

Præsident Trump sagde tidligere på måneden, at han ville trække de cirka 2.000 amerikanske soldater i Syrien hjem.

/ritzau/Reuters