Macron: En ny junglelejr i Calais er udelukket

Den franske præsident, Emmanuel Macron, rejste tirsdag til Calais, som har været en magnet for flygtninge- og migranter i adskillige år, fordi det er et knudepunkt for trafikken mellem Frankrig og Storbritannien.

I en tale til sikkerhedsstyrkerne i området fremlagde den franske leder de store linjer i sin indvandringspolitik, som går ud på at hjælpe dem, som vil blive i landet, mens dem, der bruger Frankrig som transitland, skal hurtigt ud.

»Calais er ikke en bagdør til Storbritannien,« hedder det i udtalelserne fra Macron, som henviste til de hundredtusinder af migranter og flygtninge, der i de seneste år har forsøgt at komme illegalt over Den Engelske Kanal.

Samtidig skal der ifølge den franske præsident slås hårdt ned på medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, som misbruger deres magt.

Læs også Færge med 200 passagerer går på grund i stormvejr ved Calais

Macron nævnte tirsdag, at politifolk havde mishandlet migranter, og franske medier berettede om tidligere angreb med peberspray på sovende migranter og flygtninge.

Macron gør det desuden klart, at dem, der forsøger at opholde sig i Calais uden at søge om asyl i Frankrig, er inde på et blindspor.

Han understreger, at det ikke vil blive tolereret, hvis nogen forsøger at oprette en ny "junglelejr" i den franske kystby.

Det var i Calais, at myndighederne i 2016 fjernede Europas største migrantlejr, der fremstod som et af kontinentets store slumkvarterer.

Læs også Macron til Kina: Valget er åben marked eller protektionisme

Den franske præsident ønsker også at få ændret en aftale fra 2003 om grænsekontrol, som tillader, at britiske politifolk og embedsmænd kan udføre undersøgelser og personkontrol i Calais, hvormed den britiske grænse i praksis er flyttet til den franske havneby.

Macron møder torsdag den britiske premierminister, Theresa May, i Sandhurst nær London, hvor det fremtidige fransk-britiske samarbejde om grænsekontrol skal drøftes.

Ifølge Macron vil hovedpunkterne på mødet være øget politisamarbejde i Calais, bedre håndtering af mindreårige, som ankommer uledsagede og britisk støtte til franske grænseforbedringer i den franske kystby.

/ritzau/AFP