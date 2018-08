»Måske tænker de, det ikke sømmer sig for pæne borgerlige at stemme på et indvandringskritisk parti«

Solen glimter i små bølgetoppe omkring Sandhamn i Stockholms skærgård. Klippeøen Sandö stikker op af havet med fyrretræer, fiskerlejehuse i den populære sommerhusfarve »faluröd« og bådlæs af turister.

Bølgerne klukker mod skroget af Marinas luksusyacht, og brisen køler en smule i en hedebølge så varm, at den sætter Sveriges skove i brand. Hun træder ned på kajen i bare tæer, en hvid kort kjole i blondekniplinger, perleøreringe og perfekt fransk manicurerede negle. Hendes blonde hår er sat op med en klemme.

Marina har stemt på Moderaterna – Sveriges store konservative parti – så længe hun kan huske. Men ved valget 9. september stemmer både hun og manden for første gang på Sverigedemokraterna.

»Vi har taget for mange mennesker ind. Der er for mange penge, der går til indvandrerne i stedet for svenske borgere og velfærd. Selvfølgelig tænker Moderaterna også det inderst inde, men de tør ikke sige det højt. De lytter ikke til borgerne. Jeg synes, de er feje,« siger hun.

Turister på tur nær klippeøen Sandö.

Moderaterna fik ved seneste valg 23,3 procent af stemmerne. I de seneste målinger ligger de til at få mellem 17,7 og 19,6 procent af stemmerne.

En omfattende vælgeranalyse fra Statistiska Centralbyrån i maj viste bl.a., at 2,2 procent af dem, der stemte konservativt sidst, denne gang sætter sit kryds ved Jimmie Åkessons »SD«, som partiet hedder i daglig tale.

Ved de sidste tre målinger for SVT/Novus frem til slut juli overhalede Sverigedemokraterna de konservative som Sveriges næststørste parti, og en enkelt måling fra Yougov for Metro midt i juni viste endda, at de bliver det største parti foran Socialdemokraterna. I flere af de seneste målinger ligger Moderaterna og Sverigedemokraterne tæt.

Frem og tilbage

Især Moderaternas slingrekurs på migrationsområdet vurderes at koste stemmer.

Da de store migrantstrømme begyndte at nå Europa, opfordrede den daværende statsminister, Fredrik Reinfeldt, i august 2014 - i stil med den tyske kansler, Angela Merkels, senere »Wir shaffen das« - til, at svenskerne skulle »åbne deres hjerter« for mennesker på flugt.

Et samarbejde med de indvandringskritiske Sverigedemokraterna var dengang utænkeligt.

Men da Moderaterna tabte regeringsmagten, valgte den nye leder for Moderaterne, Anna Kinberg Battra, i januar sidste år en ny kurs: Moderaterna kunne godt samarbejde med Sverigedemokraterna, hed det nu. Et budskab, der ultimativt kom til at koste hende partilederposten i august for et år siden.

Den nye formand for Moderaterna, Ulf Kristersson, har hidtil ikke meldt helt klart ud, om han kan se et samarbejde med SD.

Og det får en vælger som Marina, der er i 40erme og arbejder med markedsføring, til at droppe sit kryds ved ham. Hun håber, Sverigedemokraterna kan få samme rolle, som Dansk Folkeparti har haft som støtteparti i Danmark, så Sverige tager den indvandringskritiske linje til sig.

»Man ved ikke, hvor man har Moderaterna længere. Kristersson vil hverken svare klart ja eller nej til, om de vil samarbejde med Sverigedemokraterna. Men uanset hvad han siger offentligt, tror jeg, det ender med, at han danner regering med støtte fra Sverigedemokraterna. Han er nok interesseret i magten, når det kommer til stykket,« siger Marina.

Hendes efternavn fremgår ikke af artiklen. Hun gerne vil holde sin politiske overbevisning ude af det offentlig rum. Hun vurderer, at der er mange i hendes vennekreds, der endda over for deres nærmeste venner og familie holder planerne om et kryds ved SD hemmeligt.

»Jeg ved ikke hvorfor. Måske er de lidt for fine til at indrømme det. Måske tænker de, det ikke sømmer sig for pæne borgerlige at stemme på at indvandringskritisk parti,« siger hun.

Ræk en hånd ud

I blå poloskjorter, kasketter og shorts piler de ansatte i Sandhamn rundt og tager imod de store yachts, der lægger til. Havnebyen, der er en slags Sveriges Skagen, ligger få timers sejladsafstand fra Stockholms sejlerglade beboere.

Længere nede ad kajen sidder Christer Solstrand på det øverste dæk af sin 16 meter lange yacht af mærket Sunseeker, der er i tre millioner kroners klassen. Han og konen Åsa har haft sommerbolig om bord siden april.

Christer Solstrand på det øverste dæk af sin 16 meter lange og tre millioner kroner dyre yacht af mærket Sunseeker. Han og konen Åsa har haft sommerbolig ombord siden april.

Solstrand viser de tre sovekahytter frem og præsenterer hunden Hugo, der tager en lur i hjørnet af en solmadras i hvidt læder.

Den pensionerede ansvarlige for strålebeskyttelse på et atomkraftværk holder fast i sin stemme på Ulf Kristerssons Moderaterna, som han plejer. Han kan godt lide Kristersson, fordi han »forholder sig roligt og ordentligt i diskussionerne. Han har klare og saglige argumenter,« siger han.

Men Solstrand mener, Moderaterna burde lytte mere til Sverigedemokraterna.

»Jeg må sige, at jeg sympatiserer lidt med SD. De har ikke en køn baggrund, de har fået en dårlig start, og partileder Jimmie Åkesson har ikke den bedste fremtoning. Jeg ville ikke selv stemme på dem, men det er ikke kun dumt, det, de siger,« siger han.

Næste regeringsperiode bør blive perioden, hvor de borgerlige i Alliansen – Moderaterna og tre andre borgerlige partier – samarbejder med Åkesson.

»Det er dumt, at så mange ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterna. Hvis nu man rakte en hånd ud, så ville SD nok også strække sig lidt. Så kunne man mødes et sted på midten,« siger Solstrand.

113 modul-lejligheder til nyankomne

Omkring Stockholm findes nogle af Moderaternas absolutte højborge blandt de mere end 6.000 valgdistrikter i Sverige. Det er samtidig nogle af Sveriges mest velhavende kommuner.

I Nacka stemte 59,8 procent på Moderaterna, i Lidingö fik Moderaterna 60,5 procent af stemmerne, og i Danderyd stemte 64,6 procent af vælgerne på Moderaterna ved sidste valg i 2014.

Sammen med en stor gruppe middelklassesvenskere bor nogle af Sveriges rigeste mennesker i Danderyd.

Topdirektører, dele af den kendte Wallenberg-familie, Abba-Björn og Roxettes Marie Frederiksson. Middelindkomsten er 697.000 svenske kroner for mænd, mens den er 340.300 i hele Sverige.

Kommunen har de seneste år fået hundredvis af nye beboere, som skiller sig ud fra mængden. I alt har Sveriges udlændingemyndigheder, Migrationsverket, bedt Danderyd tage imod 415 personer i årene 2016-2018, oplyser kommunen.

Men det var småt med ledige boliger i Danderyd, der i stedet bestilte 16 kvadratmeter store modullejligheder ind fra Baltikum. I sommer skal nummer 113 stå klar.

Haven omkring nogle af modullejlighederne er nyanlagt med grusstier, tynde buske og unge, ranglede birketræer. Indenfor i en af lejlighederne synker de bare tæer ned i et tykt tæppe foran store flydersofaer i lysbrunt læder.

Små stykker røgelse brænder på bunden af en gryde på komfuret, og i fjernsynet går pilgrimme rundt om Kabaen i muslimernes hellige by, Mekka. Nedenunder står en lille rød legetøjs-Ferrari. Det er Abdulrahman Qayssar Assims. Han er tre år.

I alt har Sveriges udlændingemyndigheder bedt Danderyd tage imod 415 personer i årene 2016-2018. Da det var småt med ledige boliger, blev der bestilt modullejligheder fra Baltikum. I sommer skal nummer 113 stå klar. Qayssar kom sammen med sin famile til Sverige for to år og seks måneder siden som flygtning fra Irak og bor nu i enmodullejlighed.

Sammen med sin far, Qayssar, og mor, Maesalreem, kom han til Sverige for to år og seks måneder siden som flygtning fra Irak. Lillesøsteren, Riham, er født for få måneder siden.

»Det er det tredje sted, vi bor i Sverige. Det er dejligt at være i storbyen i Stockholm. Men det er et meget lille sted at bo for en hel familie, som I kan se. Min søn har ikke nok plads,« siger Maelsareem.

Hun peger ud mod Abdu, der med et plaster i panden under de brune bløde krøller og uden en trevl på kroppen har kastet sig ud af hoveddøren og op på en lille rød ladcykel.

Familien har både køkken, spisestue og dagligstue i ét rum foruden et soveværelse og et badeværelse.

»Det er svært at finde noget, der er til at betale,« siger Maesalreem.

Hun forsøger sig med et par svenske ord.

»Mammaledig,« siger hun som forklaring på, at hun lige nu er på barsel med den mindste.

Når hendes mand, Qayssar, er færdig med sin svenskundervisning, vil han have et job med det samme. Lønnen er vigtigere end at blive omskolet til svensk ingeniør i første omgang, siger han og nikker mod sine to børn.

»Stem socialistisk hvis du må«

Der er bogstaveligt talt noget højere til loftet et kvarters tid køretur derfra, hjemme hos Ulla Hurtig Nielsen. Hun sidder i kommunalbestyrelsen for Moderaterna i Danderyd og er økononomichef hos SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.

Ulla Hurtig Nielsen sidder i kommunalbestyrelsen for Moderaterna i Danderyd.

Overalt i den lyse nybyggede lejlighed, der ligger få hundrede meter fra vandet, ses svenske designklassikere: farverige mønstre fra Svensk Tenn og metallysetager fra Skulltuna.

Ulla Hurtig Nielsen afviser, at der er plads til mange flere flygtninge i Danderyd.

»Jeg synes ikke, det er en god idé at bygge modulboliger i stor stil. Vi er Sveriges ottende mest tætbefolkede kommune. Vi har selvfølgelig lidt parker her og der og en golfbane, men ellers har vi ikke så særlig meget plads,« siger Nielsen, der har en kort blond page, blå shorts, en hvid T-shirt og et guldhjerte om halsen.

Selv er hun tilhænger af, at man i stadig større grad prøver at hjælpe flygtninge og især migranter i deres hjemlande. Hun håber, at EUs planer om at bygge centre i Afrika, hvor man kan behandle asylansøgeres sager, bliver til virkelighed. Dermed erkender hun, at der har været brug for et markant skifte fra Fredrik Reinfeldts åbne hjerter og åbne grænser.

»Det var naivt at tro, vi kunne tage imod hele verden. Vi ville være godhjertede. Det går ikke længere. Det gik heller ikke dengang. Men det forstod vi ikke,« siger hun.

Ulla Hurtig Nielsen regner med, at Sverigedemokraterna kommer til at stjæle stemmer fra Moderaterna i år. Det kalder hun »tragisk« af flere årsager. Hun mener blandt andet ikke, at man kan stole på, at partiet har forladt sine rødder i det yderste højre. Hun tøver ikke med at kalde Sverigedemokraterna for nazister.

Når hun banker på dørene hos vælgere i denne tid, har hun derfor et meget klart budskab.

»Det vigtigste er, at de stemmer på alt andet end Sverigedemokraterna. Hvis de virkelig ikke føler for at stemme på Moderaterna, så stem på socialisterne. En stemme på Sverigedemokraterna er en stemme, der er spildt. De kommer ikke til magten, hverken med os eller med Socialdemokraterna,« siger Ulla Hurtig Nielsen, der genopstiller til kommunalvalget, der finder sted samtidig med rigsdagsvalget.

Men mange vælgere har svært ved at forstå, hvor Ulf Kristersson står. Nogle tror, han vil lade sig lokke af Sverigedemokraternas mandater efter valget?

»Det er jeg uenig i. Jeg mener, hans budskab er soleklart. Ulf har sagt, at det kommer ikke til at være som før: At kommer der en sverigedemokrat ind, så forlader vi rummet. Det gør vi ikke. Men vi kommer ikke til at tale med dem, og vi kommer ikke til at forhandle med dem. Vi skal ikke samarbejde. Det er helt udelukket. Det er det klare budskab fra Moderaterna,« siger hun.

Er det ikke netop det, der har gjort Sverigedemokraterna store, at de blev holdt udenfor? Er det ikke at negligere rigtigt mange menneskers ønske?

»Jo, selvfølgelig. Men jeg tror, at mange af dem, der stemmer på Sverigedemokraterna, er lidt den samme slags, som stemmer på Trump: Proteststemmer. I stedet for at brokke sig over det bestående bør man finde ud af, hvad vi i de andre partier står for. Tal med os, spørg os, gå med i et parti, engager dig selv,« siger hun.

Ny interesse fra borgerne

I en af Moderaternas andre højborge i forstaden Lidingö er Sverigedemokraterna netop ude for at forsøge at engagere borgere i et udendørs indkøbscenter.

Irene Borgenvik, der er på listen for at fortsætte sit mandat i kommunen, er optimistisk. Hun har en let turkis sommerbluse på og Rayban-solbriller i håret. Skiltet med den tydelige tekst »Polis« om hendes hals vidner om, at hun lige har fået fri fra sit job i omstillingen hos politiet. Hendes tandsmilende mand Göran Borgenvik, der er bronzebrun og har kridhvidt kortklippet hår, er også på listen. Han er tidligere lokal politibetjent.

Irene Borgenvik fra Sverigedemokraterna håber, at hun kan beholde sit mandat i Lidingö kommune.

»I dag har vi ét mandat. Men vi satser på at få tre-fire den her gang,« siger hun.

Irene Borgenvik mærker en tydelig forandring fra sidste valgkamp i Lidingö.

»Ved sidste valg kiggede folk væk eller ned i jorden, når vi stod og delte valgmateriale ud. Nu kommer de over og stiller spørgsmål,« siger Irene Borgenvik.

Både Irene, Göran og en tredje af de fem fremmødte kandidater har tidligere stemt på Moderaterna. Irene Borgenvik mener, at i hvert fald nogle af vælgerne siver over til Sverigedemokraterna på grund af partiets zigzagkurs i indvandringsspørgsmålet:

»Sverigedemokraterna har stået fast. Vi har stået med rank ryg, når vi blev spyttet på og kaldt racister. Jimmie (Åkesson, partileder, red.) har stået fast. Mens Moderaterna har ændret mening gang på gang. Folk ved ikke, hvad de kan stole på. De har mistet meget troværdighed,« siger hun.

Klokken 15 pakker kandidaterne bordet, brochurer, badges og bannere sammen. Derfra vil der være småt med mennesker og potentielle vælgere af alle slags i butikscenteret, lyder analysen.

For der lukker Systembolaget, det svenske spiritusmonopol.