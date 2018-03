Målinger: Putin vinder præsidentvalg stort

Flere valgstedsmålinger viser, at Ruslands præsident har vundet et stykke over 70 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg.

Med 30 procent af stemmerne optalt har Putin fået 73 procent, oplyser landets valgkommission ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er Putin klar til en fjerde periode som præsident, der løber frem til 2024.

Den russiske stats egen valgstedsmåling fra VTsIOM viser da også, at Putin har sikret sig 73,9 procent af stemmerne.

På andenpladsen kommer den kommunistiske kandidat Pavel Grudinin med cirka 11 procent af stemmerne.

Men resultatet viser, at ingen af Putins syv modkandidater på noget tidspunkt har kunnet true hans position.

BBC rapporterer fra Moskva, at valgdeltagelsen var på 59,9 procent. Men VTsIOM's egen opgørelse viser 63,7 procent.

Det er under, hvad det russiske styre havde håbet på. Det gik efter, at 70 procent skulle møde op og stemme.

Op til valgdagen har myndighederne presset på rundt om i det kæmpestore land for at få folk til at møde op og stemme. Men det synes at være slået fejl.

Putin har lovet, at han vil bruge sin næste periode som præsident til at styrke Ruslands forsvar og til at øge den menige russers levestandard.

Målingerne bekræfter, at Putin fortsat er en samlende og meget populær figur i Rusland.

Sergej Stalnov, en bilmekaniker fra Istra nordvest for Moskva, er tilfreds med, at med Putin bliver der igen lyttet til Rusland ude i verden.

»Han har løftet et Rusland i knæ. Omsider er de begyndt at lytte til os,« siger han ifølge AFP.

Men Putin skal fortsat lede et Rusland, der er ramt af vestlige sanktioner efter annekteringen af den ukrainske halvø Krim.

Og senest er det russiske styre kommet under pres fra Vesten efter et angreb med nervegift i England mod en russisk eksspion og hans datter.

Ifølge de britiske myndigheder er det en nervegift, der er udviklet af det russiske militær, og derfor peger pilen mod Rusland.

Når Putins præsidentperiode udløber i 2024, vil han kun blive overgået af Josef Stalin som den længst siddende leder i Moskva.

Valget blev indledt klokken 21 lørdag aften dansk tid i den østlige ende af Rusland. Det sidste valgsted lukkede klokken 19 søndag aften dansk tid. Det var i østersøenklaven Kaliningrad.

BLÅ BOG: Vladimir Putin - fra KGB-spion til Ruslands præsident Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sikret sig sin fjerde valgperiode som leder af det kæmpestore land. Ved valget har han fået mellem 71 og 76,4 procent af stemmerne ifølge valgstedsmålinger, skriver flere nyhedsbureauer søndag aften. Navn: Vladimir Putin Alder: 65 år. Født 7. oktober 1952. Fødested: Leningrad (nu Sankt Petersborg), Rusland. Søn af: Fabriksarbejderen Vladimir Putin og Maria Putin. Nationalitet: Russisk. Uddannelse: Jura på Leningrad Universitet 1975. Civilstand: Skilt. Gift med Ludmila Shkrebneva Putin fra 1983 til 2014. Fritidsinteresser: Judo. Har det sorte bælte. Karriere: 1975: Bliver ansat i den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. Her får han ansvaret for at overvåge udlændinge i Leningrad.

1997: Bliver udnævnt som vicedirektør i Kreml under præsident Boris Jeltsin.

1998: Bliver chef for den russiske efterretningstjeneste FSB.

August 1999: Jeltsin udpeger Putin til Ruslands premierminister.

December 1999: Jeltsin træder tilbage midt i en politisk skandale, og Putin bliver fungerende præsident i Rusland. Putin giver Jeltsin politisk immunitet mod retsforfølgelse.

Marts 2000: Putin bliver valgt til Ruslands præsident.

Marts 2004: Putin bliver genvalgt efter at have ført kampagne som uafhængig kandidat.

Marts 2008: Putin bliver udpeget som premierminister af landets nye præsident, Dimitrij Medvedev.

Marts 2012: Putin bliver for tredje gang valgt som Ruslands præsident.

December 2017: Putin annoncerer, at han stiller op til præsidentvalget i foråret 2018. Kilder: CNN, Reuters. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/