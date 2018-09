Måling: Historisk mange vælgere i Sverige flytter krydset

En historisk stor andel af vælgerne i Sverige var i tvivl indtil valgkampens sidste uge - og en historisk stor andel af vælgerne stemte på et andet parti end det, de oplyser at have stemt på ved sidste valg.

Det viser den valgstedsmåling, som den svenske tv-station SVT har foretaget.

Fire ud af ti vælgere, som SVT har talt med, siger, at de har stemt på et andet parti end sidste gang.

Det er højere, end SVT nogensinde tidligere har målt. Ved sidste valg var det 35 procent, der tog en anden stemmeseddel end ved valget før. I 1990'erne var det ifølge SVT omkring hver fjerde, der skiftede rundt.

Målt på de enkelte parti er det særligt gået ud over Liberalerna og Miljöpartiet. Sidstnævnte har tabt to ud af tre vælgere.

Målingens tal giver et indtryk af, hvad det er for et valg, vælgerne i Sverige har foretaget.

SVT har også spurgt, hvornår vælgerne besluttede sig for, hvad de ville stemme. Her svarede 38 procent, at de først tog beslutningen en uge før valget eller senere.

Valgstedsmålingen antyder ikke kun, at vælgerne i Sverige har været i tvivl og i opbrud. Målingen er også sammenlignelig med tidligere valg i den måde, vælgerne er blevet spurgt om, hvilke emner som har været vigtige for dem.

Her er der sket et skift, hvor færre har nævnt økonomi og beskæftigelse som et vigtigt emne for dem. Til gengæld er emner som lov og orden og ligestilling blevet vigtigt for flere vælgere.

Topscorerne er dog klassiske emner som sundhed og uddannelse. Som de eneste emner er de to blevet nævnt af over halvdelen af vælgerne som vigtige.

SVT's valgstedsmåling er resultatet af 12.000 vælgeres svar. I år er de indhentet ved 100 valgsteder på valgdagen rundt om i Sverige og 50 stemmesteder, hvor det har været muligt at stemme før valgdagen.

