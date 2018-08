Lotteri forener familier i Nord- og Sydkorea

11 timer

Koreakrigen, der varede fra 1950 til 1953, splittede millioner af familier ad.

Langt størstedelen har ikke set hinanden siden krigens afslutning for 65 år siden. Mandag bliver 180 udvalgte familier kortvarigt genforenet i den nordkoreanske bjergby Mount Kumgang.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her får familierne 11 timer sammen, før de igen skal rejse tilbage til hver deres land. Ifølge Reuters ender familiernes afsked ofte i »smertefuld farvel«.



I Sydkorea, hvor familierne udvælges ved lotteri, havde flere end 57.000 mennesker registreret sig som overlevende fra krigen i håb om at blive udvalgt til et kortvarigt familiemøde.

91-årige Moon Hyun-sook er en af de udvalgte. Hun glæder sig til at skulle se sine søstre igen efter så mange år væk fra hinanden.

»Jeg er over 90 år nu, så jeg ved ikke, om jeg snart skal dø. Jeg er meget glad for, at jeg er blevet udvalgt denne gang. Jeg føler, at jeg kan svæve,« fortæller Moon Hyun-sook.

Anderledes går det til i Nordkorea, hvor de udvalgte familier ifølge The New York Times alle er »loyale mod regeringen«.

De korte familiegensyn har fundet sted siden 1985. Sydkorea har gentagne gange opfordret til flere genforeningsmøder, men politiske spændinger og et ofte anstrengt forhold mellem de to lande har betydet, at møderne flere gange er blevet aflyst.

I alt har 18.800 nord- og sydkoreanere haft mulighed for kortvarigt at blive genforenet med deres familier.

Op mod 132.600 personer er fortsat registreret som separerede efter krigen. Heraf er 41,2 procent i 80'erne, mens 21,4 procent er i slutningen af 90'erne, viser tal fra Sydkoreas ministerium for genforening.

Ved sidste genforeningsmøde i 2015 var det ældste familiemedlem 101 år.

Ifølge Røde Kors måtte fire sydkoreanere denne gang melde fra i sidste øjeblik, da der opstod helbredsmæssige problemer.

Venezuela kapper nuller

Pengesedler med adskillige færre nuller og en hævelse af mindstelønnen på 3300 procent.

Det er den virkelighed, indbyggerne i Venezuela vågner op til mandag, når nye reformer træder i kraft i et forsøg på at redde landets økonomi.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Allerede i slutningen af juli meddelte præsident Nicolás Maduro, at nye pengesedler vil blive taget i brug den 20. august.

På de nye sedler har man fjernet fem nuller. Det sker i et forsøg på at bekæmpe inflationen, der ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan nå en million procent i år.

Ændringen af bolivaren er som at komme under kniven hos en af Caracas' berømte plastikkirurger. Udseendet ændrer sig, men i virkeligheden er alt ved det gamle. Steve Hanke, økonom ved John Hopkins University

Nicolás Maduro siger, at han også ønsker at hæve benzinpriserne i landet til et internationalt niveau. Det skal ifølge præsidenten ske i slutningen af september i et forsøg på at begrænse smugling af benzin på tværs af grænserne.

Kritikere mener, at kombinationen af disse forskellige tiltag blot vil gøre tingene værre, og oppositionsledere har opfordret til en landsdækkende strejke og protester på tværs af landet tirsdag.

De nye tiltag betyder, at bankerne i Venezuela holder lukket mandag, imens de forbereder sig på at frigive den nye valuta, som har fået navnet den »suveræne bolivar« af Maduros regering.

Økonomer vurderer ifølge AP, at Maduros tiltag sandsynligvis blot vil fremskynde den allerede kraftigt voksende inflation snarere end at løse landets centrale økonomiske problemer.

Blandt andet er olieproduktionen i Venezuela faldet til et niveau, der ikke er set siden 1947.

»Ændringen af bolivaren er som at komme under kniven hos en af Caracas' berømte plastikkirurger. Udseendet ændrer sig, men i virkeligheden er alt ved det gamle,« skriver økonom Steve Hanke fra Johns Hopkins University ifølge Forbes.

»Det er det eneste, bolivaren kan se frem til: Et ansigtsløft.«

Opec-landets økonomi har været i frit fald siden 2014, hvor oliepriserne styrtdykkede. Opec er Organisationen for Olieeksporterende Lande.

Priserne i Venezuela er i løbet af en periode på 12 måneder, der sluttede i juni, steget med 46.000 procent, viser tal fra landets kongres ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mindstelønnen i Venezuela svarer til godt seks danske kroner om måneden. Det har efterladt borgere over hele landet ude af stand til at købe nok mad eller få den mest basale lægehjælp.

Den massive krise i det sydamerikanske land betyder, at 2,3 millioner af landets indbyggere er flygtet i år frem til og med juni, viser tal fra FN ifølge AP.

Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, er ikke hel lun på tanken om, at den siddende præsident skal vidne i sagen om, hvorvidt der var russisk indblanding i det amerikanske valg. »Sandhed er ikke sandhed,« lyder kalkulen med henvisning til, at præsidenten kan risikere at blive anklaget for mened.

Præsidenten risikerer at »gå i en fælde«

Det er endnu uklart, om den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer til at afgive forklaring for det udvalg, der undersøger mulig russisk indblanding i valgkampen i 2016.

I et interview søndag forsøger Giuliani at forklare, hvorfor han ikke er meget for at lade Trump afgive forklaring over for den særlige efterforsker Robert Mueller.

Står det til Trumps advokat, den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, skal præsidenten ikke forklare sig under ed, for han risikerer at »gå i en fælde og begå mened«, siger advokaten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han afviser, at Trump har noget at frygte, så længe han optræder åbent og ærligt.

Men ifølge Giuliani er det vanskeligt at definere sandheden i en situation, hvor to parter forklarer sig stik modsat.

»Sandhed er ikke sandhed,« sagde Giuliani, da han i et interview med tv-stationen NBC skulle forklare sin frygt for, at Trump kan ende med at blive anklaget for at afgive falsk forklaring.

»Det er nogens version af sandhed. Ikke sandheden,« forklarede Giuliani.

Præsidenten selv har ikke lagt skjul på sin modstand mod den tidligere FBI-chef Muellers Rusland-undersøgelse.

Søndag har Trump skrevet endnu en række af vrede tweets om Muellers Rusland-undersøgelse, hvor han gentager, at der er tale om »en heksejagt«.

Søndag skriver Trump endvidere, at det er »McCarthyisme, når det er værst« - en henvisning til 1950'ernes antikommunistiske kampagne, som senator Joseph McCarthy stod i spidsen for.

