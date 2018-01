London og Paris arbejder på en 35 km lang bro over Den Engelske Kanal

Mens briterne med Brexit er i fuld gang med at kappe båndene til kontinentet, puster udenrigsminister Boris Johnson nu nyt liv i ideen om at forbinde Storbritannien og Frankrig med endnu en trafikåre via Den Engelske Kanal.

Konkret foreslår Boris Johnson en bro, skriver avisen The Guardian, og den britiske udenrigsminister diskuterede projektet med den franske præsident, Emmanuel Macron, under det aktuelle britisk-franske topmøde.

Med henvisning til Eurotunnelen under kanalen, sagde Boris Johnson til sin franske gæst, at det er »latterligt«, at to af denne verdens største økonomier kun er forbundet med en jernbaneforbindelse.

Eurotunnelen er en 50,3 km lang jernbanetunnel under Den Engelske Kanal.

Den åbnede for de første tog i 1994, og nu er det altså på tide, at tunnelen suppleres af endnu en fast forbindelse, mener den britiske udenrigsminister, der ifølge The Guardian fik den franske præsidents ord for, at det er en god idé.

Hvis Japan kan...

Boris Johnson har i årenes løb fremlagt mange ideer om storstilede infrastrukturprojekter, som aldrig er blevet til noget.

Det er heller ikke første gang, at han forsøger at promovere endnu en fast forbindelse over Den Britiske Kanal, men tidligere har Boris Johnson talt for endnu en tunnel.

Nu skal det være en bro. For hvis japanerne kan, kan vi også, har Boris Johnson sagt til sine medarbejdere med henvisning til Japans mange store broprojekter.

»Jeg er særlig glad for, at vi nedsætter et ekspertpanel, der skal se på store fælles projekter. Vores økonomiske succes afhænger af god infrastruktur og gode forbindelser,« tweetede Boris Johnson i forbindelse med den franske præsidents besøg.

Bridge over Troubled Water

Den indtil videre luftige idé om en bro over Den Engelske Kanal kommer samtidig med, at tømmermændene stadig hærger briterne efter folkeafstemningen, der stemte England ud af EU og splittede befolkningen i to lejre.

På det seneste er det tilmed blevet drøftet i medierne, om briterne skal spørges i en endnu folkeafstemning, og det bekymrer Boris Johnson.

Han var selv en af de førende kræfter i kampagnen for et Brexit. Så på den måde kan hans idé om en fast forbindelse til det europæiske kontinent også ses som et desperat forsøg på ikke at blive helt hægtet af. En slags »Bridge over Troubled Water«, som duoen Simon & Garfunkel kaldte deres ørehænger tilbage i 1970.