Lokale partier stormer frem i svenske kommuner

En ultra-lokal dagsorden må have stået højt på svenskernes ønskeseddel, da de i går satte deres kryds til det svenske kommunalvalg.

Kommunalvalget blev afholdt samtidig med valget til Riksdagen og Landstinget.

I Göteborg blev partiet »Demokraterna« næststørst. I Hagfors blev »Oberoende Realister« det største parti.

Fælles for partierne er, at det er første gang, de stiller op – og så er de kun sat i verden for at få politisk indflydelse i én kommune.

Demokraterna fik 17,2 pct. af stemmerne i Göteborg og blev kun overgået af Socialdemokraterna med 20,4 pct. I et af valgdistrikterne fik partiet 40 pct. af alle stemmer.

Målinger svigtede

I meningsmålerne havde der ellers længe været udsigt til, at det kun et-årige parti ville blive det største parti i Gøteborg.

»Det er fantastisk at være en del af en ny folkebevægelse. Nu gælder det om at indfri vælgernes ønsker, ellers er vi ude igen om fire år,« siger partimedlem og socialdemokratisk afhopper Jahja Zegiraj til Expressen.

Sådan fordelte stemmerne sig – samlet for hele Sverige: Riksdagsvalget: Socialdemokraterna: 28,4 pct.

Moderaterna: 19,8 pct.

Sverigedemokraterna: 17,6 pct. Kommunalvalget: Socialdemokraterna: 27,6 pct.

Moderaterna: 20,1 pct.

Sverigedemokraterna: 12,8 pct. Kilde: Sydsvenskan.se og Valmyndigheten

Ifølge Expressen er årsagen til Demokraternes succes, at to ledende politikere fra henholdsvis Socialdemokraterna og Miljøpartiet tilsluttede sig partiet i foråret. Partiet fik dermed en helt ny tyngde og bredde, end de tidligere havde haft.

Nu venter der Demokraterna forhandlinger med andre partier de kommende uger, men partiets leder Martin Wannholt har ifølge Expressen tidligere meddelt, at de vil holde det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet, som svarer til det danske Enhedslisten, udenfor samarbejdet.

36,5 procent

I den noget mindre Hagfors Kommune løb det nystiftede parti Oberoende Realister med sejren. Oberoende Realister høstede 36,5 pct. af de kommunale stemmer.

Især debatten om en ny skole i byen Råda er blevet udpeget til at være afgørende for partiets fremgang. Jens Fischer, der er partiets ordfører, siger til P4 Värmland, at han forventer, at partiet kommer til at forandre politikken i Hagfors radikalt. Han vil dog ikke oplyse, hvilke partier de ønsker at samarbejde med. »Det tager vi stilling til til efteråret.«

Oberoende Realister får akkurat listet sig over Socialdemokraterna, der fik et katastrofalt valg i Hagfors.

Der er ellers tradition for, at de gamle partier også er de største.

»Dette resultat viser, at det er muligt hurtigt at etablere et nyt lokalt parti,« siger Thomas Denk, der er professor i statskundskab til SVT.