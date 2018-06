Løkke, Macron og Tsipras kommer Merkel til undsætning i tysk asyldrama

Tysklands trængte kansler Angela Merkel kunne torsdag notere sig flere vigtige småsejre ved et afgørende EU-topmøde om migration.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) leverede en af dem, da han bekræftede, at de fælleseuropæiske asylregler, Dublin-forordningen, var nødt til at fungere.

»Jeg har talt med Angela Merkel om det her. Vi har sådan set aftalt, at vi nu ser på, om der er nogle procedurer, der kan strammes op. Altså om vi kan give den her maskine lidt olie,« sagde han.

Statsministeren sagde også, at det handlede om at sende et signal, der kan bruges i tysk indenrigspolitik.

Merkels egen regeringspartner fra det bayerske søsterparti CSU, indenrigsminister Horst Seehofer, har sendt den tyske regering ud i en regulær krise.

Han har krævet, at Merkel før 1. juli finder en løsning på, hvad man skal stille op med de asylansøgere i Tyskland, der allerede er blevet afvist i andre lande.

Fakta: Højspændt migrationsballade Lars Løkke Rasmussen mødes med sine 27 kolleger i Bruxelles til topmøde her torsdag og fredag. Migration er det vigtigste tema på dagsordenen. Antallet af asylansøgninger er faldet med 96 procent, siden migrationskrisen var på sit højeste i oktober 2015, viser EU-tal. Alligevel er den politiske situation højspændt. Det skyldes især den interne tyske regeringskrise samt klare mål og udmeldinger fra den nye indvandringskritiske regering i Italien. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Dermed er Merkels problem blevet hele EUs problem. For lukker Seehofer grænserne i Bayern, kan det sætte gang i en lavine af grænselukninger og sætte selve Schengen-systemet ud af kraft, frygtes det.

Grækenland bakker op

Endnu vigtigere end Danmarks tilkendegivelse var det, at Merkel lykkedes med at få en aftale på plads med Middelhavslandet Grækenland.

»Vi er nødt til at finde en fremgangsmåde inden for rammerne af international ret, som gør det muligt at fordele byrden og undgå en uretfærdig situation for frontlinjelandene (Italien, Grækenland, Spanien, red.), men også for Tyskland,« sagde den græske premierminister Alexis Tsipras til Financial Times.

»For det er ikke fair, at alle tager til Tyskland, hvis vi mener, at der er tale om et europæisk problem,« fortsatte han.

Tsipras' åbning er et væsentligt fremskridt for Angela Merkel. Hun havde ikke forventet en bred europæisk aftale om migration på topmødet i Bruxelles, men meldt ud, at hun forsøgte at forhandle så mange bilaterale og trilaterale aftaler hjem som muligt.

Den spanske premierminister Pedro Sánchez udtrykte ved ankomsten til topmødet, at der er brug for at »vise solidaritet over for andre lande, særligt Tyskland, som lige nu gennemlever en politisk krise.«

Allerede før topmødet havde Merkel støtte fra sin tætte allierede, Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

Merkel kan dog på ingen måde gå på tidlig weekend. Hun har især brug for en aftale med den nye indvandringskritiske regering i Italien, der har gjort sin holdning til migranter klar.

»Vi kan ikke tage imod så meget som en eneste mere,« sagde indenrigsminister og Lega-leder Matteo Salvini til det tyske ugemagasin Spiegel i sidste uge.

På vej ind til topmødet sagde Italiens nye premierminister Giuseppe Conte, at Italien ikke længere kan bruge ord fra de andre EU-lande til noget:

»Vi har brug for konkret handling,« lød det.

Og så sluttede han af med en sætning, som kunne tolkes som en trussel: »Jeg er villig til at drage de nødvendige konsekvenser.«.

Eva Jung er Berlingskes korrespondent i Bruxelles.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland.