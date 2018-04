Live: Kongressen griller Mark Zuckerberg: »Din platform bliver brugt til at omgå loven«

I går var det en undskyldende Mark Zuckerberg, der iført jakkesæt stod skoleret i det amerikanske senat og åbent svarede på spørgsmål om, hvordan 87 mio. brugeres private informationer kunne havne hos datafirmaet Cambridge Analytica, og hvorfor Facebook ikke stoppede russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor mindst 3.000 falske russiske annoncer blev indrykket på det sociale medie.

I dag er fra klokken 16 dansk tid udspørges Facebooks direktør, Mark Zuckerberg, af politikere i Repræsentanternes hus.

»Det er klart nu, at vi ikke har gjort nok,« sagde Mark Zuckerberg blandt andet i går.

»Det gælder i forhold til fake news, udenlandsk indblanding i valg og hate speech (hadefuld tale – udsagn, der fremstiller en bestemt gruppe mennesker som mindreværdige, red.) såvel som udvikling og databeskyttelse. Vi så ikke vores ansvarlighed i en bredere sammenhæng, og det var en stor fejl. Det var min fejl, og det beklager jeg. Jeg grundlagde Facebook, jeg leder selskabet, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker,« sagde Zuckerberg.

Facebook kulegraves aktuelt af den amerikanske konkurrencestyrelse, Federal Trade Comission, der efterforsker, om Facebook har engageret sig i »uretfærdige handlinger«, som har »forårsaget omfattende skader for brugerne« af det sociale medie.

Efterforskningen er udløst af de nylige afsløringer i Observer og The New York Times af, at Facebook udleverede private informationer om millioner af brugere til Cambridge Analytica, et firma med tætte forbindelse til Donald Trumps præsidentvalgkamp i 2016. Angiveligt har Cambridge Analytica brugt oplysningerne til at påvirke vælgerne til at stemme på Donald Trump ved hjælp af blandt andet målrettede annoncer.

Ifølge The Guardian er der potentielt tale om et brud på samtykke-dekretet, der kan indebære bøder på op til 40.000 dollar per overtrædelse, og dermed kan det i værste fald for Mark Zuckerberg blive tale om en samlet bøde på milliarder af dollar.

Langt størstedelen af de op mod 87 millioner brugere, Cambridge Analytica har fået data om, befinder sig i USA, men op mod 41.820 danskere kan også være iblandt. Det meddelte Facebook i fredags ifølge Ritzau.

Cambridge Analytica afviser at have anvendt de enorme mængder data fra Facebook til at påvirke præsidentvalget.