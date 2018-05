Lettelse og vrede: Præsident slukker håb for Italiens protestpartier - men kun for en stund

De italienske protestpartier sydede af vrede, mens deres modstandere drog et lettelsens suk.

Søndag aften vendte den italienske præsident Sergio Mattarella tomlen nedad for en regeringskoalition bestående af protestpartiet Femstjernebevægelsen og det højreradikale parti Lega.

Det får nu Femstjernebevægelsen til at kræve præsidenten afsat gennem en rigsretssag.

Præsidenten, der spiller en nøglerolle i regeringsdannelsen, afviste den foreslåede regering med det argument, at den ville være en trussel mod den italienske økonomi og medlemsskabet af euroen.

»Jeg siger ikke dette med et let hjerte, for jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, så en politisk regering kunne dannes,« sagde Mattarella.

Præsidenten understregede, at det var hans pligt at »sikre italiernes opsparing« og ikke lade den allerede høje gæld vokse yderligere.

82-årig ministerkandidat i centrum

Hos de to mulige koalitionspartnere blev beslutningen mødt med vrede og et forslag om at indlede en rigsretssag mod præsidenten.

Formanden for Lega, Matteo Salvini, erklærede sig »rasende som et bæst« over præsidentens afgørelse. Salvini stod til at blive indenrigsminister i den kommende regering.

»Ligner det et demokrati?« spurgte han på et pressemøde.

I centrum for opgøret står den foreslåede finansminister, den 82-årige Paolo Savona, der er en erklæret modstander af den fælles valuta, som han har kaldt »et tysk fængsel«.

Udnævnelsen af Savona var et ultimativt krav for det indvandringskritiske Lega-parti. Partiet har forhandlet med det midtsøgende protestparti Femstjernebevægelsen i tre måneder for at få vidtforskellige synspunkter til at mødes bare nogenlunde.

Lederen af Femstjernebevægelsen, der stod til at komme i regering for første gang nogensinde, var ikke mindre oprørt.

Partiets leder, Luigi Di Maio, kaldte opgøret en »institutionel krise« og opfordrede parlamentet til at afsætte præsidenten ved at indlede en rigsretssag.

Et flertal i det italienske parlament kan søge at afsætte præsidenten under forfatningens paragraf 90. Det vil sende bolden videre til den italienske forfatningsdomstol, der skal tage den endelige afgørelse.

I mange øvrige EU-hovedstæder, blandt investorer og hos de to protestpartiets modstandere i Italien udløste præsidenten skridt umiddelbart lettelse men også bekymring for en fortsat regeringskrise.

Muligheden for et nyvalg rykker således hastigt nærmere efter snart tre måneders forgæves koalitionsforhandlinger. Et nyvalg kan ifølge analytikere øge sandsynligheden for en højrefløjskoalition uden deltagelse af Femstjernebevægelsen.

Mandag ventes præsidenten at indkalde økonomen Carlo Cottarelli til drøftelser om at danne en midlertidig teknokratisk regering.