Lektor: Irske kvinders aborthistorier har rykket opinionen

"Kulminationen på en stille revolution" i Irland.

Sådan beskriver Irlands premierminister, Leo Varadkar, lørdag, de foreløbige resultater af en folkeafstemning, der tyder på et klart ja til at skrotte en af verdens skrappeste abortlove.

Men revolutionen i det historisk set konservative Irland har ikke været helt så stille endda.

Det mener lektor og leder af Center for Irske Studier ved Aarhus Universitet Sara Dybris McQuaid.

»Der har været utrolig meget aktivisme, som har lavet larm for den her sag,« siger lektoren, der har en irsk far og åbent har erklæret sig for en liberalisering af abortlovgivningen.

Hun udpeger én hændelse, der har haft væsentlig betydning for irernes forhold til abort.

I 2012 døde den 31-årige kvinde Savita Halappanavar på et sygehus i den irske by Galway af blodforgiftning, efter at hospitalet havde nægtet hende en abort, som øjensynligt kunne have reddet hendes liv.

Tragedien i 2012 har i de efterfølgende år været en af flere faktorer, der har sat gang i en "sneboldeffekt", hvor kvinder på sociale medier og hjemmesider har delt historier om aborter, forklarer lektoren.

»Mange har arbejdet for at lave platforme, hvor kvinder kunne dele deres aborthistorier,« siger hun.

»Det betyder, at for første gang fik man ikke kun juridiske, medicinske, teologiske og filosofiske argumenter i debatten, men også den levede erfaring.«

Siden 1980 er omkring 170.000 irske kvinder rejst til England og Wales for at få foretaget en abort ifølge det irske sundhedsministerium.

Det er de historier, der er blevet delt.

»Mange af de her rejser blev foretaget i stilhed, hemmelighed og skam,« siger Sara Dybris McQuaid.

Selv om ja-siden i meningsmålingerne har stået til en sejr, har det længe været uvist, hvordan stemmerne egentlig ville fordele sig, påpeger lektoren.

»Man har troet, at der stadigvæk var så meget konservatisme i det irske samfund, at den ville være svær at få over målstregen,« siger hun.

»Prævention blev tilladt i 1980. Homoseksualitet blev afkriminaliseret i 1993. Man fik ret til at blive skilt i 1997. Det er en meget nær fortid, man opererer med, i forhold til hvor meget katolske værdier har haft at sige i det irske samfund.«

Premierminister Leo Varadkar siger, at en ny abortlovgivning skal vedtages før nytår.

