Legalisering af narkotika kan blive en mulighed i Mexico

Mexico City. Mexicos tiltrædende præsident, Andrés Manuel López Obrador, har givet grønt lys til at undersøge muligheden for at legalisere narkotika for at begrænse den voldelige kriminalitet i landet.

Det fortæller landets kommende indenrigsminister, Olga Sanchez Cordero, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I forhold til at afkriminalisere narkotika har Andrés Manuel fortalt mig - og jeg citerer: 'Carte Blanche. Hvad end der skal til for at genoprette freden i dette land. Lad os åbne op for debatten', siger hun.

Den kommende indenrigsminister deltog tirsdag i et universitetsseminar om, hvordan narkokartellerne er med til at intensivere volden i Mexico.

Det er den tidligere højesteretsdommers første offentlige optræden, siden den venstreorienterede Obrador 1. juni vandt præsidentvalget med mere end halvdelen af stemmerne.

Den kommende præsident har efter sin valgsejr fremlagt en omfattende plan, der skal sætte en stopper for den mange år lange narkotikakrig i landet.

Siden 2006 har kampe mellem Mexicos narkokarteller kostet over 200.000 mennesker livet.

Obradors plan indebærer blandt andet en skærpelse af våbenkontrollen og muligheden for at give stipendier til unge, der holder sig fra stoffer.

Desuden vil han få en del kriminelle under kontrol ved at tilbyde amnesti og kortere fængselsstraffe.

Obradors modstandere kritiserede under hele valgkampen hans idéer om amnesti til kriminelle, men han vandt alligevel en jordskredssejr.

Ifølge den kommende indenrigsminister vil der også blive tilbudt amnesti til personer, der har begået kriminalitet, som er relateret til narkokrigen i landet.

Andrés Manuel López Obrador bliver officielt indsat som præsident 1. december 2018.

