Leder af norske asylcentre dømmes for seksuelle overgreb

Seksuelle handlinger mod flere asylbørn koster en leder af flere norske asylcentre ni måneders fængsel. Dommen er faldet fredag ved Lister tingrett.

Den 75-årige skal desuden betale i alt 175.000 norske kroner i oprejsning til syv af børnene.

Straffen blev to måneder længere, end anklagemyndigheden havde krævet, skriver avisen Fædrelandsvennen.

Den dømte mand ejer og driver flere asylcentre i Agder, der ligger i den sydligste del af Norge.

Den 75-årige var tiltalt for gentagne "seksuelle handlinger" mod otte unge asylbørn i centrene. Han har nægtet sig skyldig i anklagerne. Han har forklaret, at han havde en kærlig måde at omgå børnene på.

Retten havde et andet syn på sagen.

»Han blev flere gange advaret af egne kolleger om at "være forsigtig" over for børnene. Når han valgte at udføre de handlinger, som retten har fundet bevist, medfører det et strafansvar, når han forsætligt bevæger sig over grænsen for det strafbare,« hedder det i dommen.

Det fremgår også af dommen, at børnene fandt asyllederens handlinger "ækle" og "integritetskrænkende".

/ritzau/NTB