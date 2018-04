Laveste arbejdsløshed for sorte i USA nogensinde

Allerede før valget blev Trump mødt med stor skepsis af borgerlige medier. Ja, der var ligefrem en udbredt Never-Trump-bevægelse, der ikke mindst fandt fodfæste i indflydelsesrige konservative tidsskrifter som National Review og Weekly Standard. Men også i den vigtige avis Wall Street Journal var der mange ledere og kommentatorer, der skarpt kritiserede Trump.

Der er en klar tendens til, at holdningen ved årets slutning blev mærkbart mere positiv end tidligere. Læste man Wall Street Journal, de borgerlige aviser Washington Times og New York Post samt intellektuelle tidsskrifter som The Federalist, Washington Examiner og endda National Review og Weekly Standard, var der flere kommentatorer og artikler, der anlagde en mindre negativ holdning end tidligere.

Ikke sådan at forstå, at nogen brød sig om Trumps tweets og personlige stil, men hans politik blev anset for en delvis succes. Karakteristisk for denne vurdering er Michael Barone, en anset borgerlig kommentator, der i netmagasinet Washington Examiner opsummerede sin vurdering med, at det nu er nødvendigt at tage Trump alvorligt, men ikke bogstaveligt. Som andre kommentatorer pegede Barone på en forrygende økonomisk udvikling, hvor aktierne har sprængt alle rekorder, og hvor en ny skattelov, der sænker skatten for både selskaber og borgere, synes at styrke den økonomiske fremgang. Udviklingen viser også meget positive jobtal, hvilket er helt afgørende for et evt. genvalg. De nyeste tal viser, ifølge Wall Street Journal, at de sorte har den laveste arbejdsløshed nogensinde.

I slutningen af året fremlagde Trump en strategi for sikkerhedspolitik, der er skarpt kritisk over for Rusland og Kina og af mange iagttagere ses som et realistisk syn på verden. Trump synes at have opgivet præsident Bush' forhåbninger om at sprede demokrati i verden, hvilket de fleste borgerlige efter tragedierne i Mellemøsten synes er fornuftigt. Og Trumps kritiske holdning til Iran og atomaftalen med Irans regime hyldes både af Barone og mange andre kommentatorer. Obama havde, ifølge borgerlige kommentatorer, en naiv holdning til Irans regime, der nu er i færd med at gøre Mellemøsten endnu mere ustabil, idet atomaftalen ikke indeholdt restriktioner mod regimets magtpolitik i området. Hvor Obama valgte at undlade at støtte frihedsdemonstrationer i Iran i 2009, fordi han var besat af håbet om en aftale med regimet, støtter Trump de nuværende frihedskrav i Iran. Barone bemærker, at hvor Obama svigtede sine allierede som Egypten, Saudi-Arabien og Israel, fordi Iran-aftalen var afgørende for ham, er signalet nu, at USA står skulder ved skulder med sine allierede. Dette har allerede skabt en reformudvikling i Saudi-Arabien og en tilnærmelse mellem bl.a. Saudi-Arabien og Israel.

Alt i alt slutter Barone, som mange andre kommentatorer, med at være forsigtigt optimistisk og tage Trump alvorligt som præsident.

Selvfølgelig påvirker det også de borgerlige medier, at Trump kaster sig ud i tweets, der er vanskelige at acceptere. Opgøret om Nordkorea, hvor Trump tweetede, at han havde en større affyringsknap end Nordkoreas leder, og balladen om journalisten Michael Wolffs bog »Fire and Fury« fik atter borgerlige medier til at advare Trump. Wall Street Journal skrev: »Hans angreb på alt og alle har polariseret vælgere mere, end de var på valgdagen. Han bevarer støtten hos den mest glødende base, men han har mistet støtten blandt mange, som stemte mere imod Hillary Clinton, end de stemte for ham. Vælgere siger nu i opinionsundersøgelserne, at de ønsker en demokratisk Kongres. Hvis dette varer ved, vil Demokraterne tage magten i Kongressen, og Trump vil få en rigsretssag på halsen. Trump er nødsaget til at vinde flere vælgere, hvis han vil undgå den skæbne.«

Kritikken af Trumps tweets skjuler ikke, at den underliggende tendens i vurderingen af Trumps politik er mere positiv i borgerlige medier end tidligere. Det afgørende for, om han får vælgerne med, er, om den eksplosive økonomiske udvikling fortsætter. Trump-regeringen er i færd med en indsats for deregulering, nedtrapning af bureaukratiet, råstofudvindning og bl.a. en ekspansiv opprioritering af infrastrukturen, der kan betyde yderligere økonomisk opsving. Det er vanskeligt for os europæere at gennemskue, hvad der bevæger de amerikanske vælgere, for midt i al balladen viser seneste opinionsundersøgelse fra opinionsinstituttet Rasmussen fra 4. januar, at Trump får 45 % støtte fra vælgerne. Det højeste i lang tid.