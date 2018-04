Lastbil kører ind i fodgængere i Toronto

En lastbil kørte mandag ind i en gruppe fodgængere i den canadiske storby Toronto.

Torontos politi skriver på Twitter, at politiet modtog en anmeldelse klokken halv to lokal tid, klokken halv otte dansk tid.

A van struck multiple pedestrians on a busy street in Toronto, police say https://t.co/R2kMMJueIP pic.twitter.com/IeVIQec8QO — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 23, 2018

Sky News siger, at videoptagelser af påkørslen tyder på, at mindst fire personer er hårdt såret eller dræbt.

»Antallet og omfanget af skaderne er ukendt. Muligvis blev otte til ti fodgængere ramt,« skriver politiet,

Kort efter meddelelsen om påkørslen meddelte myndighederne, at den lastbilen er fundet, og at chaufføren er anholdt. Det skriver AP.

Ifølge det lokale medie Toronto Star har politiet meddelt, at det endnu ikke ved, hvad der ligger bag hændelsen.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, er ved at danne sig et overblik over episoden.

»Vi føler med alle påvirkede. Vi vil selvfølgelig have mere information i løbet af de næste timer,« siger han til flere canadiske medier.

Toronto er Canadas største by og ligger vest for hovedstaden Ottowa.

/ritzau/

Opdateres...