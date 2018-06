Lars Løkkes forslag skudt ned af Albanien: »Vi vil aldrig acceptere den slags EU-flygtningelejre«

Afviste asylansøgere skal samles i udrejse- og modtagecentre i »ikke synderligt attraktive« lande uden for EU.

Sådan lød det i statsminister Lars Løkke Rasmussens grundlovstale.

Sammen med Østrig har den danske statsminister bragt ideen om udrejsecentre uden for EU i spil som led i en grundlæggende reform af det europæiske asylsystem, der kan bringe striden om EUs flygtningepolitik et skridt videre mod en løsning.

Men Lars Løkke og Østrigs konservative kansler, Sebastian Kurz, kan godt glemme alt om at sende afviste asylansøgere til Albanien, lyder det nu fra Tirana.

»Vi vil aldrig acceptere den slags EU-flygtningelejre,« siger den albanske premierminister Edi Rama til den tyske avis BILD. Albaniens regeringschef understreger ved samme lejlighed, at han er imod ideen om at »aflæsse desperate mennesker et eller andet sted som giftaffald, som ingen ønsker«.

Tirsdag vedtog EU at optage indledende forhandlinger med Albanien om muligt EU-medlemskab.

Heller ikke hvis Albanien bliver stillet et snarligt medlemskab af EU i udsigt, er Albanien indstillet på at huse udrejse- og modtagecentre for afviste asylansøgere, som EU-landene vil af med, understreger den albanske regeringschef i BILD.

»Flygtningekrisen må håndteres uafhængigt af, hvor vores samtaler om EU-medlemskab aktuelt befinder sig,« siger Edi Rama.

Sammen med Østrig har den danske regering fremlagt ideen om udrejse- og modtagecentre i lande uden for EU. Hverken Danmark eller Østrig har peget på konkrete lande, men spekulationerne har svirret om mulige placeringer af udrejsecentre i lande som Serbien, Makedonien og Albanien.

Både Libyen og Tunesien har allerede meddelt, at man ikke ønsker at lægge jord til EU-asylcentre.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland