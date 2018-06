Læs fælleserklæringen fra topmødet i Singapore

Fælles udtalelse fra præsident Donald J. Trump fra De Forenede Stater og formand Kim Jong-un fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea ved topmødet i Singapore.

Præsident Donald J. Trump fra De Forenede Stater og formand Kim Jong-un fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea holdt et første, historisk topmøde i Singapore den 12. juni 2018.

Præsident Trump og formand Kim gennemførte en omfattende, dybtgående og alvorlig meningsudveksling om spørgsmål i forbindelse med etableringen af et nyt forhold mellem De Forenede Stater (USA) og Den demokratiske folkerepublik Korea (DPRK), og formand Kim Jong-un bekræftede igen sin faste og urokkelige forpligtelse på en fuldstændig afvikling af atomvåbnene på den koreanske halvø.

Overbeviste om, at etableringen af et nyt forhold mellem USA og DPRK vil bidrage til fred og fremgang på den koreanske halvø og i verden, og i erkendelse af, at den gensidige opbygning af tillid kan fremme afviklingen af atomvåben på den koreanske halvø, udtaler præsident Trump og formand Kim Jong-un følgende:

1. De Forende Stater og DPRK forpligter sig til at etablere et nyt forhold mellem de to lande i overensstemmelse med de to folks ønsker om fred og fremgang.

2. De Forende Stater og DPRK vil forene deres kræfter om at opbygge en vedvarende og stabil fred på den koreanske halvø.

3. I en bekræftelse af Panmunjom-aftalen af den 27. april 2018 forpligter DPRK sig til at arbejde hen imod en fuldstændig afvikling af atomvåben på den koreanske halvø.

4. De Forende Stater og DPRK forpligter sig til at hente og sikre resterne af krigsfanger og savnede, herunder den umiddelbare hjemsendelse af dem, som allerede er identificeret.

I erkendelse af, at topmødet mellem USA og DPRK – det første i historien – var en epokegørende begivenhed af stor betydning for overvindelse af årtiers spændinger og fjendtligheder mellem de to lande og en åbning mod fremtiden forpligter præsident Trump og formand Kim Jong-un sig til fuldt og snarligt at gennemføre bestemmelserne i den fælles erklæring. De Forenede Stater og DPRK forpligter sig til at indgå i opfølgende forhandlinger, som vil blive anført af den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo og en relevant embedsmand på højt niveau fra DPRK ved førstkommende lejlighed med henblik på at implementere udfaldet af USA-DPRK topmødet.

Præsident Donald J. Trump fra De Forenede Stater og formand Kim Jong-un fra Statskommissionen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea har forpligtet sig til samarbejde om udviklingen af et nyt US-DPRK forhold og for fremme af fred, fremgang og sikkerhed på den koreanske halvø og i verden.

Donald J. Trump

Præsident for Amerikas Forenede Stater

Kim Jong-un, formand for Statskommissionen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

12. juni 2018

Sentosa Island

Singapore

Oversættelse: Lars Rosenkvist