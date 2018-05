Læk i »Russiagate«: Her er de 20 vigtigste spørgsmål fra specialanklager til Trump

Her kan du læse et udvalg af de knap 50 spørgsmål til præsident Donald Trump, der ifølge den amerikanske avis The New York Times er lækket fra den såkaldte »Russiagate«, hvor specialanklager Robert Mueller undersøger russisk indblanding i det amerikanske valg.

Foruden den russiske indblanding i valget undersøger Mueller forbrydelser, der kommer frem i løbet af undersøgelsen - herunder om Trump har forsøgt at hindre rettens gang også kaldet »obstruction of justice«. De fleste spørgsmål til præsidenten relaterer sig netop til dette emne, skriver avisen.

Spørgsmålene giver generelt et hidtil ukendt indblik i Muellers efterforskning.

Spørgsmål om Trump-kampagnens tråde til Rusland

1) »Hvilken viden havde du om, hvorvidt nogen i din kampagne herunder Paul Manafort rakte ud til Rusland efter mulig støtte i kampagnen?«

Dette er ifølge The New York Times et af de mest opsigtsvækkende spørgsmål. Der er ingen offentlig tilgængelig information om, at den tidligere chef for Trumps kampagne, Paul Manafort, skulle have rakt ud til Rusland.

2) »Hvornår blev du opmærksom på mødet i Trump Tower?«

Spørgsmålet henviser til et møde 9. juni 2016, hvor en russisk advokat ifølge New York Times tilbød ødelæggende oplysninger om rivalen Hillary Clinton. Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Junior, arrangerede mødet, og han har sagt, at han ikke fortalte hans far om mødet, da det fandt sted.

3) »Hvordan var du involveret i kommunikationsstrategien, herunder offentliggørelsen af Donald Trump Juniors mail?«

Spørgsmålet søger svar på, om Trump hjalp med at skrive en vildledende erklæring i sin søns navn, der ikke gav en retvisende forklaring på årsagen til mødet i Trump Tower.

4) »Hvilken kontakt og hvilket forhold havde du til Agalarovs og russiske embedsmænd under en rejse til Rusland i 2013?«

Agalarovs er navnet på en russisk advokat, der angiveligt var med til at arrangere mødet i Trump Tower, hvor Donald Trump Junior var med.

5) »Hvilke samtaler havde du i løbet af valgkampen vedrørende et møde med Hr. Putin? Diskuterede du det med andre?«

Russiske embedsmænd har angiveligt forsøgt at arrangere et møde mellem Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin, flere gange under valgkampen. Hvorvidt og hvorledes Trump har været involveret, vides ikke.

6) »Hvad vidste du om russisk hacking, brug af sociale medier eller andre handlinger rettet mod valgkampen under din kampagne?«

Spørgsmålet er særligt relevant efter de seneste afsløringer af Cambrigde Analyticas brug af data fra Facebook. Desuden er det interessant i lyset af, at rivalen Hillary Clinton fik hacket sin mail, hvilket Trump bilfaldt sammen med en tilskyndelse til at finde flere mails.

7) »Hvad vidste du om kommunikation mellem Roger Stone, hans samarbejdspartnere, Julian Assange eller Wikileaks?«

Spørgsmålet afslører, at Mueller stadig undersøger et muligt samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland. Roger Stone er en politisk konsulent, der har hævdet at have insider-viden fra Wikileaks, som offentliggjorde Hillary Clintons hackede emails. Stone var desuden i kontakt med en konto på Twitter, der blev brugt af den russiske efterretningstjeneste.

Spørgsmål om Michael Flynn, tidligere national sikkerhedsrådgiver

8) »Hvad vidste du om de telefonopkald, som Michael Flynn havde med den russiske ambassadør, Sergey I. Kislyak, sidst i december 2016?«

Spørgsmålet søger svar på, om Flynn arbejdede på Trumps ordre, og om Trump har forsøgt at hindre rettens gang. Flynn har først løjet om dette opkald og siden erkendt sig skyldig i at lyve, og han samarbejder nu med Robert Muellers anklagemyndighed.

9) »Hvad vidste du om Sally Yates' møder om Hr. Flynn?«

Den tidligere justitsminister Sally Yates, der blev fyret efter ti dage i Trumps administration, advarede Det Hvide Hus om, at Flynn løj, og at hans løgne gjorde ham sårbar over for russisk afpresning. Spørgsmålet er, hvorvidt advarslerne nåede Trump.

10) »Hvordan blev det besluttet at fyre Hr. Flynn 13. februar 2017?«

Der gik 18 dage fra Sally Yates advarede Det Hvide Hus, til Flynn blev fyret med begrundelsen, at Trump havde mistet tilliden til ham. Det vides ikke, hvorfor der gik så lang tid.

11) »Efter han trak sig, hvilke anstrengelser blev da gjort for at række ud til Hr. Flynn og søge immunitet eller benådning?«

Da Flynn begyndte at overveje at samarbejde med FBI, begyndte Trumps advokater at lufte ideen om en benådning, skrev The New York Times i marts. Mueller vil vide hvorfor.

Spørgsmål om James Comey, tidligere chef for FBI

12) »Hvad var din mening om Hr. Comey under præsidentskiftet?«

Trump fyrede Comey sidste år med begrundelse i FBIs håndtering af Hillary Clintons email-sag. The New York Times pointerer, at det kan undre, at Trump ventede så længe med at fyre Comey. Trump har afvist, at han fyrede Comey for at beskytte Michael Flynn.

13) »Hvad tænkte du om Hr. Comeys efterretnings-briefing 6. januar 2017, der handlede om russisk indblanding i valget?«

Ifølge denne briefing har den amerikanske efterretningstjeneste konkluderet, at Rusland blandede sig i valget for at skade Hillary Clinton og hjælpe Donald Trump. Trump har flere gange udtrykt skepsis over for konklusionen.

14) »Hvad var din reaktion på Hr. Comeys briefing om andre efterretningsspørgsmål denne dag?«

Spørgsmålet henviser til, at det kom frem på briefingen, at dokumenter fra den forhenværende britiske spion, Christopher Steele, påstår, at Rusland har kompromitterende information om Trump.

15) »Hvad var formålet med din middag 27. januar 2017 med Hr. Comey, og hvad sagde han?«

Få uger efter Comeys ovennævnte briefing blev han inviteret til middag i Det Hvide Hus. Her udtrykte Trump ifølge Comey bekymring over Steele-dokumenterne, og præsidenten understregede, at han måtte have den daværende FBI-chefs loyalitet. Ifølge The New York Times er spørgsmålet, om Comey i virkeligheden blev fyret, fordi han ikke lukkede undersøgelsen.

16) »Hvad vidste du om FBIs undersøgelse af Hr. Flynn og Rusland i dagene, der ledte op til Hr. Comeys vidneforklaring 20. marts 2017?«

Comey oplyste under vidneforklaringen 20. marts, at FBI undersøgte medlemmer af Trump-kampagnen.

17) »Hvad gjorde du efter vidneforklaringen 20. marts? Beskriv din kontakt til ansatte i efterretningstjenesten.«

Ifølge The Washington Post forsøgte Trump efter 20. marts 2017 at lægge pres på Comey for at standse undersøgelsen.

18) »Hvad angår beslutningen om at fyre Hr. Comey: Hvornår blev den taget? Hvorfor? Hvem spillede en rolle?«

De seneste måneder har Mueller også spurgt ansatte i Det Hvide Hus om baggrunden for fyringen.

19) »Hvad mente du i interviewet med Lester Holt om Hr. Comey og Rusland?«

Trump har forklaret, at Comey blev fyret på grund af håndteringen af Clintons email-skandale. Men i et interview med NBC News kort efter fyringen af Comey lavede Trump selv en kobling mellem fyringen og undersøgelsen af den russiske indblanding, da han sagde: »Jeg skulle fyre Comey velvidende, at der ikke var noget godt tidspunkt at gøre det på. Og faktisk, da jeg besluttede blot at gøre det, sagde jeg til mig selv - jeg sagde, du ved, den her Rusland ting med Trump og Rusland er en opfundet historie«.

Spørgsmål om Jeff Sessions, justitsminister

20) »Hvad gjorde du for at få ham til at skifte mening?«

Den tidligere justitsminister Jeff Sessions, der har været en del af Trumps kampagne-stab, har afholdt sig fra at blande sig i specialanklagerens undersøgelse, og det har Trump ifølge The New York Times raset over. Trump har angiveligt anklaget Sessions for at være illoyal. Spørgsmålet her er et af flere, der søger svar på, om Trump anser ansatte i justitsvæsenet som sine beskyttere.

Listen af spørgsmål er angiveligt blevet lækket, efter specialanklageren har sendt dem på skrift til Donald Trumps advokater. Anklageren og advokaterne er i dialog om, under hvilke forhold og hvorvidt Donald Trump skal svare på spørgsmålene.

Du kan læse samtlige spørgsmål her.

Det er ikke lykkedes New York Times at få en kommentar til spørgsmålene fra Donald Trumps advokat eller fra den særlige anklagemyndighed.