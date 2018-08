Lægestudie i Tokyo indrømmer: Vi sorterer kvinder fra

Et universitet i Tokyo siger nu undskyld, efter en intern undersøgelse bekræfter, at der blev fiflet med adgangseksamen på medicinstudiet for at begrænse antallet af kvindelige studerende.

Eksamenssnyderiet har stået på i mere end ti år, fremgår det af undersøgelsen, der beskriver, hvordan mandlige studerende fik fortrin ved de adgangsgivende eksamener. Skolen reducerede først alle ansøgernes point-resultat i den første test med 20 pct. og tilføjede derefter mindst 20 point for mandlige ansøgere, undtagen dem, der var dumpet i testen mindst fire gange.

»Vi undskylder oprigtigt for den alvorlige forseelse, der involverer adgangstesten, som har skabt bekymring og problemer for mange mennesker og brudt offentlighedens tillid,« siger administrerende direktør Tetsuo Yukioka ifølge The Guardian.

Direktøren nægter ethvert kendskab til snyd ved de adgangsgivende eksamener og siger, at han aldrig har været involveret.

Rapporten kalder manipulationen for »sexisme« og skriver, at skolen ønskede færre kvindelige læger, da man forventede, at de ville forkorte eller standse deres karriere efter at have fået børn.

Advokat Kenji Nakai fortæller, at rapporten kun dækker de seneste eksamensresultater, og at der derfor er behov for yderligere undersøgelse.

Uddannelsesministeren, Yoshimasa Hayashi, fortæller ifølge CNN, at der planlægges en undersøgelse af adgangsproceduren for alle læger og kalder diskriminerende udvælgelse af kvinder »helt uacceptabel«.

Japans ligestillingsminister, Seiko Noda, har ifølge Kyodo News udtalt: »Det er yderst beklageligt, hvis medicinske skoler deler holdningen om, at det er problematisk med kvindelige læger, som arbejder på hospitaler.«

Ligestilling har trange kår i Japan

Næsten 50 pct. af de japanske kvinder har en universitetsuddannelse, men selv om det er en af de højeste andele i verden, så oplever kvinder ofte diskrimination i arbejdslivet, skriver The Guardian.

I år er næsten fire ud af ti ansøgere på medicinstudiet kvinder, men under halvdelen af disse kvinder bestod adgangseksamen, beretter Tokyo Medical University ifølge CNN.

Den japanske regering reducerede i 2015 målet om at få besat 30 pct. af lederstillingerne af kvinder inden 2020. Nu er målet beskedne syv pct.